Segorbe modernizará la avenida Mediterráneo con 300.000 euros

El Ayuntamiento licita las actuaciones de mejora del área industrial

Panorámica de Segorbe.

Panorámica de Segorbe. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

El Ayuntamiento de Segorbe ha sacado a licitación las actuaciones de mejora del área industrial de la avenida Mediterráneo, con una inversión total de 299.289 euros. La obra cuenta con la cofinanciación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) a través de la convocatoria de ayudas de la Resolución de 29 de abril de 2025, destinada a proyectos de modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos para los ejercicios 2025 y 2026. De esta manera, el Ivace concederá a Segorbe una subvención de 275.847,04 euros, que se completará con 23.441,96 euros de fondos propios del Ayuntamiento.

El proyecto incluye la instalación de fibra óptica y otros servicios susceptibles de ser cableados, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia CCTV conectado a la Policía Local, la mejora del alumbrado público con medidas de eficiencia energética y la ampliación de los servicios contra incendios mediante la dotación de bocas adaptadas a las necesidades del área. Además, contempla la reurbanización de un tramo de la avenida Mediterráneo, la finalización de la rotonda existente y la reparación de la avenida principal, así como la señalización de calles y la adaptación de viales para facilitar la accesibilidad a las empresas. También se prevén mejoras en el saneamiento separativo de aguas residuales y en el suministro de agua, aumentando caudal y presión tanto para uso bruto como potable.

Las ofertas se cursan a través de la Plataforma de Contratación del Estado y el plazo para su presentación finaliza el 3 de diciembre. Los detalles completos del proyecto se encuentran disponibles en los pliegos de la licitación.

