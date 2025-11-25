L'Alcora potencia la creación cerámica y se proyecta al exterior con una nueva edición de CeramicRes

El Ayuntamiento de l’Alcora ha reafirmado su apuesta por CeramicRes, una iniciativa que contribuye a impulsar la creación cerámica contemporánea en el municipio. El alcalde, Samuel Falomir, y varios concejales del equipo de gobierno han visitado a los artistas residentes en la Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora (Escal), donde están desarrollando sus proyectos dentro de la cuarta edición del programa.

Durante el encuentro, el equipo de gobierno conoció de primera mano el trabajo de los creadores que participan este año en la residencia, un proyecto que combina experimentación, investigación y una fuerte vinculación con el territorio. Los artistas compartieron sus procesos, inspiraciones y líneas de trabajo, mostrando cómo la cerámica se convierte en un lenguaje artístico en continua evolución.

En esta edición participan los artistas Andrés Izquierdo, Silvana Hurtado-Dianderas y Leticia Martínez, cuyas propuestas -«Camino a Penyagolosa», «Embodied Resonances» y «Totémicas», respectivamente- exploran la relación entre arte, materialidad y territorio. Los tres se encuentran inmersos en procesos de investigación y creación que dialogan con el entorno de l’Alcora y con la tradición cerámica local, aportando nuevas miradas desde la contemporaneidad.

"Un valor cultural para nuestro municipio"

El Ayuntamiento mantiene una colaboración estable con CeramicRes, impulsando su consolidación como iniciativa que contribuye a proyectar l’Alcora más allá de sus fronteras. “CeramicRes es un valor cultural para nuestro municipio. Permite atraer talento, conectar con nuevas miradas y reforzar nuestra identidad cerámica desde la contemporaneidad”, ha señalado el alcalde.

El proyecto, impulsado por Co-net_ y desarrollado en colaboración con diversas instituciones, ha convertido a l’Alcora en un punto de referencia para artistas que buscan un espacio donde experimentar y establecer vínculos con el entorno. La sólida trayectoria alcanzada en estos años confirma su potencial como motor creativo y como plataforma que enriquece el ecosistema cultural local.

El Ayuntamiento ha puesto en valor la participación de la Escuela Superior de Cerámica, el Museo de Cerámica de l’Alcora y otras entidades que colaboran en esta línea de trabajo conjunta. Para el gobierno municipal, alianzas como estas son esenciales para seguir fortaleciendo el papel de l’Alcora como capital cerámica y como territorio donde la cultura y la creación avanzan de la mano.