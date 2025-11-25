Benicàssim refuerza los recursos locales contra la violencia machista por el 25N

El Ayuntamiento de Benicàssim ha reafirmado este martes su compromiso para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres con la lectura institucional del manifiesto del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La declaración ha vuelto a situar a la localidad entre los municipios que han trabajado de forma continuada en prevención, atención y sensibilización, y ha puesto el foco en la necesidad de seguir fortaleciendo los recursos locales destinados a apoyar a las víctimas.

En el texto, el consistorio ha reiterado su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra las mujeres y ha reconocido el esfuerzo diario de los Servicios Sociales, los cuerpos de Seguridad —Policía Local y Guardia Civil— y los equipos profesionales de la salud, el ámbito jurídico y las asociaciones que velan por la igualdad. La declaración ha subrayado “el dolor de las víctimas y el inmenso valor del trabajo” de quienes las acompañan.

El manifiesto también ha apelado a la ciudadanía a implicarse en la construcción de una comunidad más segura, justa y equitativa, insistiendo en la responsabilidad colectiva para combatir esta lacra social. En él se ha recordado que “la violencia machista no es un hecho aislado, sino la expresión más extrema de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres”, y se ha defendido que las políticas públicas deben impulsarse “con claridad y valentía frente a quienes la niegan o relativizan”.

Una de las chapas que se han visto durante la jornada. / Eva Bellido

Actividades programadas por el 25-N

Durante este mes, Benicàssim desarrolla múltiples acciones dentro de la campaña Todos los 25 son 25 de Noviembre, combinando talleres, teatro, homenajes, deporte y espacios de reflexión. La lectura del manifiesto ha sido el acto central de la jornada de este martes.

El programa continúa con la preparación del taller Texturas de la No Violencia, previsto para el sábado 29 y dirigido por la artista Elisabeth Rodrigo. La propuesta ofrecerá un espacio creativo para expresar emociones, reconocer conflictos y transformarlos en mensajes visuales.

Del 24 al 28 de noviembre se realizan talleres intergeneracionales contra la violencia hacia la mujer para el alumnado del Centro Municipal de Formación para Personas Adultas. Además, para este miércoles 26 hay programada una charla participativa-taller de prevención a cargo de Isonomia (UJI) y la Associació de Dones Pi.

Últimos actos del mes

La agenda especial llegará a su recta final el sábado 29 con el homenaje a los colectivos benicenses comprometidos contra la violencia hacia la mujer, que tendrá lugar en el Espai de la Música, a las 19.00 horas.

Y, para finalizar, se disputará el derbi femenino Mete gol a la violencia, que enfrentará a los equipos infantiles del ACD Benicense y el CD Benicàssim, en el campo de fútbol Torre Sant Vicent, el domingo, a las 11.00 horas.