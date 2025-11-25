350.000 € para poner fin en Vinaròs a casi dos décadas de calor y frío extremos en la Escola d'Art

El Ayuntamiento de Vinaròs ha adjudicado a la empresa Idecas Servicios y Mantenimientos SL por un importe de 347.270 euros las obras de remodelación del edificio que albergará la nueva Escola d'Art, situado en la Calle San Blas, esquina calle Antonio Machado.

La nueva escuela contará con un aula de 150 m², despachos, archivo y laboratorio, con capacidad para 120 personas. Las obras, según las previsiones, estarán concluidas antes de finalizar el 2026.

El vicealcalde, Juan Amat, destaca que “este es un momento importante para nuestra ciudad, que posibilita que a finales del próximo año tengamos un espacio de referencia para la formación y la creación artística".

Por su parte, la concejala de Educación, Mercedes García, ha explicado que la nueva Escola d'Art “permitirá ofrecer a los alumnos un espacio de calidad para desarrollar sus habilidades artísticas y creativas, mientras que el profesorado podrá impartir las clases en unas instalaciones dignas”.

Quieren que sea "un referente en la comarca"

García concluyó señalando que desde el “primer momento nos comprometimos en ofrecer soluciones a los usuarios de la Escuela de Arte y hemos trabajado para que en 2026, Vinaròs tenga un espacio completamente nuevo, que sea un referente en la comarca y estamos cumpliendo aquello a lo que nos comprometimos".

Una reivindicación de hace casi dos décadas

Desde la dirección de l’Escola d’Art se ha reivindicado en muchas ocasiones unas instalaciones en condiciones, tras casi 20 años dando clases los alumnos en un almacén de la calle Frai Pere Gonell sin ventanas y un mal aislamiento que hace que se hielen en invierno y se asen en los meses más calurosos, con temperaturas que alcanzan los 46 grados en su interior.