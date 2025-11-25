En 13 puntos estratégicos
Moncofa instala 28 cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad y el control del tráfico
La inversión, de 110.337 euros, permitirá a la Policía Local monitorizar en tiempo real incidencias en el casco urbano, la playa y las urbanizaciones.
El Ayuntamiento defiende que el sistema disuadirá actos delictivos y mejorará la respuesta ante emergencias.
El Ayuntamiento de Moncofa ha instalado un nuevo sistema de videovigilancia valorado en 110.337 euros. El dispositivo está formado por 28 cámaras distribuidas en 13 puntos estratégicos del casco urbano, la playa y las urbanizaciones Belcaire Norte y Sector C.
La red de cámaras está centralizada en la jefatura de la Policía Local, desde donde se monitoriza en tiempo real cualquier incidencia. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante problemas de diversa índole y reforzar el trabajo policial mediante el análisis de las imágenes.
El concejal de Interior, José María Andrés, explica que “este nuevo servicio está pensado para controlar el tráfico y mejorar la seguridad vial. Permitirá a la Policía Local contar con herramientas para visibilizar la movilidad de vehículos en la localidad”. Según añade, esta actuación busca “reforzar aún más la seguridad en general, disuadir la delincuencia y garantizar la tranquilidad de los vecinos, delante de posibles robos y actos vandálicos”.
Andrés destaca también que se trata de “una inversión de tecnología de vanguardia con la Smart cities, para mejorar la prevención del delito y sobre todo la respuesta ante situaciones de emergencia por parte de la Policía Local”.
Desde el equipo de gobierno subrayan que la seguridad es “una prioridad” y enmarcan la puesta en marcha del sistema en la línea de otros municipios y grandes ciudades que ya utilizan videovigilancia como herramienta preventiva.
Moncofa es uno de los municipios con crecimiento sostenido al alza y roza actualmente los 9.000 habitantes. Este aumento poblacional se refleja en un mayor volumen de tráfico durante todo el año y en la llegada de nuevos residentes tanto al núcleo urbano como a la zona de playa y a urbanizaciones más alejadas. El Ayuntamiento considera que la implantación de las cámaras será valorada positivamente por los vecinos, al contribuir a una mayor sensación de protección.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
- Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
- Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
- Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
- Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
- Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar
- La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood
- La crispación sigue marcando el cambio de ubicación del mercado de la playa de Moncofa