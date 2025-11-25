Moncofa instala 28 cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad y el control del tráfico

El Ayuntamiento de Moncofa ha instalado un nuevo sistema de videovigilancia valorado en 110.337 euros. El dispositivo está formado por 28 cámaras distribuidas en 13 puntos estratégicos del casco urbano, la playa y las urbanizaciones Belcaire Norte y Sector C.

La red de cámaras está centralizada en la jefatura de la Policía Local, desde donde se monitoriza en tiempo real cualquier incidencia. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante problemas de diversa índole y reforzar el trabajo policial mediante el análisis de las imágenes.

El concejal de Interior, José María Andrés, explica que “este nuevo servicio está pensado para controlar el tráfico y mejorar la seguridad vial. Permitirá a la Policía Local contar con herramientas para visibilizar la movilidad de vehículos en la localidad”. Según añade, esta actuación busca “reforzar aún más la seguridad en general, disuadir la delincuencia y garantizar la tranquilidad de los vecinos, delante de posibles robos y actos vandálicos”.

Andrés destaca también que se trata de “una inversión de tecnología de vanguardia con la Smart cities, para mejorar la prevención del delito y sobre todo la respuesta ante situaciones de emergencia por parte de la Policía Local”.

Desde el equipo de gobierno subrayan que la seguridad es “una prioridad” y enmarcan la puesta en marcha del sistema en la línea de otros municipios y grandes ciudades que ya utilizan videovigilancia como herramienta preventiva.

Moncofa es uno de los municipios con crecimiento sostenido al alza y roza actualmente los 9.000 habitantes. Este aumento poblacional se refleja en un mayor volumen de tráfico durante todo el año y en la llegada de nuevos residentes tanto al núcleo urbano como a la zona de playa y a urbanizaciones más alejadas. El Ayuntamiento considera que la implantación de las cámaras será valorada positivamente por los vecinos, al contribuir a una mayor sensación de protección.