Morella bloquea un proyecto urbanístico y aviva el debate sobre la falta de vivienda

La ausencia de una petición de prórroga administrativa del proyecto de construcción de vivienda en Santa Llúcia ha supuesto su bloqueo indefinido y la pérdida de más de 40.000 euros ya invertidos. Con ello queda descartada una de las alternativas planteadas para contribuir a resolver el problema de falta de vivienda en Morella.

Hace dos décadas se impulsó una propuesta de ampliación urbana en el entorno de Santa Llúcia mediante un modelo de colaboración público-privada. El proyecto superó sus primeras fases, pero los cambios normativos posteriores a 2008 obligaron a reiniciar el procedimiento. Para adaptarlo a la legislación vigente, en 2021 el Ayuntamiento encargó la redacción de una modificación puntual del PGOU.

El estudio previo analizó cuatro posibles áreas de expansión y volvió a señalar Santa Llúcia como la opción más adecuada por su proximidad al casco histórico y por presentar menos limitaciones topográficas. La documentación avanzó hasta obtener el informe favorable de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat, que avaló la integración paisajística del proyecto y las medidas de protección del acueducto.

Sin embargo, a comienzos de octubre de 2025 el expediente caducó al no solicitarse su prórroga. El alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, justificó la decisión afirmando que «para continuar, el Ayuntamiento tendría que aportar más de 96.000 euros de dinero público que no tiene» y que un proyecto financiado con fondos municipales «no debe mezclarse con intereses de un promotor privado». Añadió, además, que la iniciativa «no se planteó contando con toda la ciudadanía».

La conclusión del expediente obliga a reiniciar cualquier alternativa urbanística. Entre las zonas que podrían estudiarse figura Hostal Nou, ya evaluada en su momento, pero que presenta dificultades añadidas, como áreas inundables y las condiciones impuestas por la Dirección General de Carreteras respecto a los accesos, que podrían requerir actuaciones sobre la carretera nacional.

El cierre del procedimiento ha suscitado críticas por parte de quienes participaron en el origen del proyecto. José Luis García Salvador, economista, empresario y uno de los promotores que impulsaron la iniciativa hace veinte años, lamentó públicamente la decisión municipal: “resulta inaudita la afrenta al bien común con la que se ha despachado nuestro alcalde”. Añade que "esta postura remata la desidia mostrada por Sangüesa desde su incorporación al cargo”.

En el plano político, el PSPV ha reclamado una estrategia clara de vivienda y ha denunciado la “parálisis urbanística” del municipio. En la mesa organizada dentro del seminario La Morella que volem, especialistas como Vicente Dualde y Gerardo Roger coincidieron en que la ciudad no dispone de suelo suficiente para atender la demanda actual y subrayaron la necesidad de abrir un proceso de planificación que determine hacia dónde debe crecer la ciudad.

Según las conclusiones del encuentro, mientras no exista una definición municipal sobre nuevos espacios residenciales, resultará difícil responder a las necesidades de vivienda y garantizar condiciones adecuadas para quienes desean vivir y trabajar en la localidad.