Nules enciende una vela por cada víctima de la violencia machista
Conmemoran el 25N con la lectura de un manifiesto y un recordatorio a las víctimas de violencia de género
El Ayuntamiento de Nules se ha sumaso, un año más, a la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la lectura de un manifiesto y un recordatorio a las víctimas de violencia machista de este año con el encendido de una vela por cada una de ellas.
Además, este año como novedad ha participado de este acto el alumnado del IES Gilabert de Centelles con la redacción y lectura de un escrito reivindicativo sobre el trato a las mujeres.
En este sentido, la Plaza Mayor de la localidad ha albergado este martes que ha congregado al vecindario y a representantes de la corporación municipal, y que ha contado también con música en directo con el concierto de Rosio Cano.
Con todo, la programación de este año ha estado marcada por la sensibilización de la ciudadanía a través de diversas actividades como el taller sobre ciberacoso dirigido a familias.
“El pueblo de Nules dice, un año más, basta a la violencia machista con una programación reivindicativa y con la que este año hemos querido también concienciar a la población sobre las conductas machistas existentes en la sociedad, y de manera especial este año se ha incidido en estas conductas existentes también en el mundo digital”, comenta Gemma Carratalá, concejal de Políticas de Igualdad.
