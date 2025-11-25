Peñíscola potencia la educación ambiental y el reciclaje
Alumnos de Primaria han recibido clases de expertos sobre economía circular y gestión y reciclaje de residuos
El Ayuntamiento de Peñíscola continúa con el proyecto trimestral Conoce Peñíscola Sostenible. Alumnos de Primaria han recibido clases de expertos sobre economía circular y gestión y reciclaje de residuos, así como el cambio climático y sostenibilidad.
Los alumnos de los colegios Peñíscola, Jaime Sanz e ISP también han realizado una visita guiada por las instalaciones de tratamiento del Consorcio de Residuos C1-Bionord, durante la cual han podido aprender y ver directamente qué tratamiento se realiza con los residuos generados en el municipio y los subproductos recuperados.
"Con este módulo de Economía Circular, unido al ya realizado en octubre de Turismo sostenible y el que se desarrollará en diciembre sobre Biodiversidad y visita interpretativa en La Marjal, se completará la campaña de educación para la sostenibilidad que desde el consistorio hemos promovido en colaboración con la comunidad educativa de Peñíscola", ha recordado el edil del área, Miguel Castell, agradeciendo a los centros su implicación y colaboración con el proyecto.
