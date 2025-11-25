Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Peñíscola potencia la educación ambiental y el reciclaje

Alumnos de Primaria han recibido clases de expertos sobre economía circular y gestión y reciclaje de residuos

El ayuntamiento de Peñíscola sigue desarrollando el programa de educación ambiental 'Conoce Peñíscola Sostenible'.

El ayuntamiento de Peñíscola sigue desarrollando el programa de educación ambiental 'Conoce Peñíscola Sostenible'. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

El Ayuntamiento de Peñíscola continúa con el proyecto trimestral Conoce Peñíscola Sostenible. Alumnos de Primaria han recibido clases de expertos sobre economía circular y gestión y reciclaje de residuos, así como el cambio climático y sostenibilidad.

Los alumnos de los colegios Peñíscola, Jaime Sanz e ISP también han realizado una visita guiada por las instalaciones de tratamiento del Consorcio de Residuos C1-Bionord, durante la cual han podido aprender y ver directamente qué tratamiento se realiza con los residuos generados en el municipio y los subproductos recuperados.

Noticias relacionadas y más

"Con este módulo de Economía Circular, unido al ya realizado en octubre de Turismo sostenible y el que se desarrollará en diciembre sobre Biodiversidad y visita interpretativa en La Marjal, se completará la campaña de educación para la sostenibilidad que desde el consistorio hemos promovido en colaboración con la comunidad educativa de Peñíscola", ha recordado el edil del área, Miguel Castell, agradeciendo a los centros su implicación y colaboración con el proyecto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
  2. Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
  3. Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
  4. Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
  5. Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
  6. Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
  7. Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar
  8. La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood

Peñíscola potencia la educación ambiental y el reciclaje

Peñíscola potencia la educación ambiental y el reciclaje

Benicàssim refuerza los recursos locales contra la violencia machista por el 25N

Benicàssim refuerza los recursos locales contra la violencia machista por el 25N

L'Alcora potencia la creación cerámica y se proyecta al exterior con una nueva edición de CeramicRes

Arquitectura de Castellón conquista Europa con dos premios internacionales

Arquitectura de Castellón conquista Europa con dos premios internacionales

Vilafamés planta cara al 'boom' de plantas solares: blinda el 99% de su territorio

Vilafamés planta cara al 'boom' de plantas solares: blinda el 99% de su territorio

El PSPV avisa de que Vinaròs podría perder las subvenciones de las obras de dos calles por incumplimiento de los plazos

El PSPV avisa de que Vinaròs podría perder las subvenciones de las obras de dos calles por incumplimiento de los plazos

La Vall camina i es concentra contra la violència de gènere pel 25N

Los platos estrella de los tres últimos bares de almuerzos premiados en Castellón: "Todo por ocho euros"

Los platos estrella de los tres últimos bares de almuerzos premiados en Castellón: "Todo por ocho euros"
Tracking Pixel Contents