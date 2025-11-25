El pleno de Orpesa activa el plan económico que marcará los próximos dos años

El pleno extraordinario urgente de este lunes en Orpesa activó el plan económico que marcará los próximos dos años para el Ayuntamiento, en una sesión clave que definió la hoja de ruta financiera del municipio. El documento fue aprobado con los votos favorables del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, mientras que Partido Socialista y Compromís optaron por la abstención. El acuerdo fijó el marco de estabilidad para las decisiones presupuestarias de 2025 y 2026.

La corporación aprobó también por unanimidad la Cuenta General del 2024, un trámite esencial que permitió cerrar la fiscalización del ejercicio anterior. El respaldo total reforzó la transparencia de la gestión y certificó el control económico del último año, un requisito imprescindible para avanzar con rigor.

Además, la sesión incluyó un punto de especial valor simbólico: el nombramiento de la Virgen de la Paciencia como alcaldesa perpetua. La propuesta salió adelante con una amplia mayoría, con todos los grupos a favor salvo Compromís, que votó en contra. La iniciativa se inició tras la solicitud presentada por el párroco y el expediente quedó completado con la aprobación plenaria.

Declaración institucional

El alcalde, Rafael Albert, valoró muy positivamente el alcance de los acuerdos adoptados. “Hoy hemos celebrado un pleno de gran relevancia para el presente y el futuro de nuestro municipio. La aprobación de la Cuenta General 2024 certifica una gestión económica transparente y responsable. El Plan Económico-Financiero nos permitirá seguir avanzando con rigor y estabilidad en los próximos años”.

Además, añadió que la Virgen de la Paciencia "forma parte de nuestras raíces, de nuestra tradición, de nuestra identidad como pueblo. Este reconocimiento es un símbolo de unión, de respeto y de cariño hacia lo que representa para generaciones de oropesinos".