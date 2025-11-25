Los polígonos de la Vall crean planes de emergencias para reforzar su seguridad y respuesta ante incidentes

Las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) Belcaire y La Mezquita han culminado la redacción de sus correspondientes planes de emergencias, un instrumento clave para la seguridad y resiliencia de los polígonos industriales de la Vall d’Uixó.

Ambos documentos han sido presentados este martes en una jornada formativa dirigida a las empresas de los dos polígonos, celebrada en la sede de Caixa La Vall, con una elevada participación de empresarios, representantes institucionales y cuerpos de seguridad.

Foto de la jornada informativa. / Mediterráneo

Estos planes serán registrados ante la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, quedando a disposición de los servicios de emergencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Protección Civil, y permitiendo una respuesta más rápida, coordinada y eficaz ante cualquier situación de riesgo.

Exhaustivo trabajo técnico

Los planes elaborados para Belcaire y La Mezquita incorporan un exhaustivo trabajo técnico que incluye: análisis de riesgos y vulnerabilidades de cada área industrial (incendios, inundaciones, accidentes con mercancías peligrosas, etc.); e identificación de los recursos disponibles (hidrantes, accesos, vías de evacuación, puntos críticos, empresas con riesgo especial, etc.).

También diseño de sistemas de alerta temprana y comunicación, protocolos de evacuación y confinamiento; organización y gestión de los centros de recepción de medios y evacuados; e integración con los planes de rango superior en materia de protección civil. Todo ello permitirá mejorar de manera significativa la coordinación entre empresas, entidades públicas y servicios de emergencia ante posibles incidentes.

La presentación ha ido acompañada de una jornada formativa específica dirigida al tejido empresarial, en la que se han explicado las actuaciones previstas en los planes, el papel de cada empresa en caso de emergencia y las medidas de autoprotección que deben implantarse en las instalaciones.

El acto ha tenido lugar en la sede de Caixa La Vall. / Mediterráneo

Cómo actuar ante una situación real

El objetivo es que todas las empresas conozcan no solo el contenido técnico del plan, sino también cómo actuar ante una situación real, favoreciendo una cultura de prevención y preparación en el entorno industrial.

Ambos planes han sido subvencionados al 100% por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat valenciana, dentro de su línea de apoyo a las Entidades de Gestión y Modernización, lo que ha permitido a las EGM dotarse de esta herramienta fundamental sin coste para las empresas.

Con esta actuación, los polígonos Belcaire y La Mezquita se sitúan a la vanguardia en materia de seguridad, prevención y planificación de emergencias en áreas industriales de la Comunitat Valenciana.