El PSPV avisa de que Vinaròs podría perder las subvenciones de las obras de dos calles por incumplimiento de los plazos

Los socialistas de Vinaròs han denunciado el "caos circulatorio" generado por el equipo de gobierno (PP, PVI y Vox) al optar por realizar muchas obras de calles a la vez (avenida Libertad, Arcipreste Bono, Sant Josep, Remei y Sant Pascual) que aseguran que está ocasionando "graves afecciones al comercio local, con una notable caída de ventas, cierres de establecimientos y malestar general entre los vecinos", además de los sobrecostes en las obras de la avenida Libertad y la calle Arcipreste Bono y los retrasos en su ejecución, que consideran que pueden hacer peligrar las subvenciones en ambos casos.

Avenida Libertad

El concejal socialista Juan José Borràs recordó que las obras de la avenida Libertad tenían que realizarse en cuatro fases para minimizar las molestias, “y se decidió hacerlo todo en una vez con la excusa del incumplimiento de los plazos”. Estas obras, según constaba en la licitación, tenían que concluir el 16 de octubre. Se consiguió una primera ampliación de plazo hasta el 3 de diciembre y una segunda hasta el 15 de diciembre.

“A día de hoy, y desconocemos el motivo, en el cruce con María Auxiliadora, han levantado hasta obra ya realizada por algún error cometido. No solo nosotros pensamos que no se cumplirán los plazos, porque el propio Ayuntamiento el 13 de noviembre comunicó a la empresa constructora la posibilidad de exigirle indemnizaciones por el incumplimiento del plazo de ejecución”, indicó.

La obra debe de estar concluida, justificada y pagada el 31 de diciembre, y de no ser así, Borràs señaló que se perderá la totalidad de la subvención, por valor de 1,1 millones. El sobrecoste de esta obra, de momento es de más de 195.000 euros, según informó el edil socialista.

Arcipreste Bono

En cuanto a las obras de la calle Arcipreste Bono, indicó que “siguen exactamente el mismo patrón que en la avenida Libertad”. El plazo de ejecución era de cuatro meses, y la empresa adjudicataria se comprometió a realizar la obra en tres. El 2 de junio se firmó el acta de replanteo, y por tanto el plazo para la ejecución era hasta el 2 de septiembre. Se concedió una prórroga hasta el 24 de octubre y una segunda hasta el 18 de noviembre, plazo que también ha concluido. “Hoy, después de meses de molestias, malos olores, mosquitos, tala de árboles y demás, las obras siguen sin acabarse. Y tampoco somos solo nosotros los que pensamos que no se cumplirán los plazos, puesto que el propio Ayuntamiento el 13 de noviembre señala que cabe la posibilidad de exigir indemnizaciones a la empresa por no acabarlas en plazo. La obra debe estar acabada el 28 de noviembre, y de no ser así se perdería la totalidad de la subvención del plan de obras de la Diputación por valor de 249.000 euros”.

Foto de obras en la avenida Arcipreste Bono. / Javier Flores

El sobrecoste de esta obra es de más de 46.000 euros, ya que el Ayuntamiento autorizó una modificación del proyecto inicial por este importe, lo que hace que el coste total de la obra sea finalmente de 472.555 euros.

“No estamos en contra de las obras. Fuimos precisamente nosotros los que tramitamos las subvenciones a través de las cuales se están realizando muchas de ellas, como avenida Libertad, calles Remei y Sant Pascual, Sant Josep, Ramón Llull, Varadero y la delegación de competencias del IES Vilaplana, el proyecto del segundo centro de salud y la humanización de la N-340. Pero en este caso, han entrado como una elefante en una cacharrería, haciéndolo todo a la vez, sin supervisión política y sin asumir responsabilidades, y perjudicando a los vecinos y el comercio de Vinaròs ”, dijo Borràs, que acusó al actual equipo de gobierno de realizar “una calculada estrategia política para retardar más de un año el inicio de las obras para hacer ver a los ciudadanos que solo por su gestión se habrán llevado a cabo”.