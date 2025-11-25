Un pueblo bonito de Castellón planta cara al 'boom' de plantas solares: blinda el 99% de su territorio

Después de vetar durante dos años los proyectos de energías renovables para esquivar temporalmente este boom, un pueblo bonito de Castellón ha dado el paso definitivo para proteger el paisaje y el territorio frente a la proliferación de macroplantas solares.

Tal como publicó este lunes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental ha emitido su informe ambiental y territorial estratégico favorable a la modificación puntual nº 13 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vilafamés. Un cambio normativo destinado a limitar de forma estricta la implantación de instalaciones fotovoltaicas en el suelo no urbanizable del municipio.

La modificación llega en un contexto de fuerte presión energética sobre el interior de Castellón, donde proyectos de gran envergadura han puesto en alerta a los municipios por su impacto paisajístico, agrícola y ambiental. En el caso de Vilafamés, ya existen dos grandes plantas solares en tramitación (PFV Vilafamés, de 2,14 megavatios y 48.980 m²; y Valentia Edetanotum FV1, de mucho mayor calado, al ser de 250 megavatios y tener una superficie de 4.513.350 m²), además de las líneas de evacuación previstas desde estas plantas y otras de municipios vecinos cuyos trazados atraviesan Vilafamés.

Un blindaje del 99% del territorio

Como en el PGOU actual las instalaciones fotovoltaicas en suelo no urbanizable pueden ubicarse en muchos puntos del término, el equipo de gobierno (PSPV y Compromís) ha optado por delimitar de manera muy restrictiva las zonas donde podrían instalarse plantas solares en el futuro, dejando protegido el 99,34% del término municipal frente a proyectos de producción energética a gran escala.

Solo 464 hectáreas, equivalentes al 7% del suelo no urbanizable, se consideran "aptas" para este tipo de instalaciones. El resto queda expresamente vedado para salvaguardar el paisaje, el valor agrícola, la biodiversidad y los corredores ecológicos.

Protección del paisaje y de la agricultura

La propuesta municipal reserva además un 11,86% del término (838 hectáreas) como área de reserva agrícola, excluida de cualquier uso energético. En esta zona predominan terrenos fértiles, cultivos de olivo, viña o almendro y suelos de calidad media-alta, considerados esenciales para mantener la identidad agraria del municipio.

Asimismo, se prioriza la protección visual del conjunto histórico-artístico de Vilafamés, declarado bien de interés cultural (BIC). El plan establece un radio de protección de 2 kilómetros y exige que cualquier proyecto a futuro demuestre una “nula afección paisajística” tanto desde el casco histórico como hacia sus elementos patrimoniales.

Ajustes obligatorios: Rambla de la Viuda y zonas inundables

El informe introduce varias condiciones que el Ayuntamiento deberá incorporar antes de aprobar definitivamente la modificación. Entre ellas, destaca la obligación de retirar parte de la Zona 1 prevista para energías renovables, ya que invade el corredor fluvial de la Rambla de la Viuda, donde la normativa autonómica prohíbe la instalación de placas solares a menos de 100 metros.

También se exige excluir las zonas inundables, ajustar los límites de ocupación del suelo para evitar una sobreconcentración de parques solares y mejorar la cartografía aportada para identificar claramente las áreas aptas.

Un modelo energético compatible con el territorio

La Generalitat concluye que la modificación no tendrá efectos ambientales significativos y que permitirá ordenar, regular y limitar el despliegue de renovables en Vilafamés garantizando que cualquier instalación futura sea compatible con el paisaje, los valores agrícolas, la biodiversidad y la planificación territorial vigente.

Con esta actualización del PGOU, Vilafamés refuerza la protección de su término municipal frente a proyectos especulativos de macroplantas fotovoltaicas, una preocupación que comparten numerosos municipios del interior de Castellón y de la Comunitat Valenciana.