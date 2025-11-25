Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Subvención del Consell para el nuevo elevador hidráulico de la piscina de Alcalà de Xivert

El Ayuntamiento ha recibido una ayuda de 2.762 euros de la Generalitat

Foto del elevador eléctrico de la piscina de Alcalà de Xivert.

Foto del elevador eléctrico de la piscina de Alcalà de Xivert. / Mediterráneo

Concha Marcos

Alcalà de Xivert

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha recibido una subvención de 2.762 euros destinada a sufragar una parte de la compra de un nuevo elevador hidráulico para la piscina municipal que ya se ha podido utilizar durante la pasada temporada de verano.

El importe del elevador es de 4.603 euros, por lo que la subvención autonómica alcanza el 60% del coste y del resto se hace cargo el consistorio.

Silla desmontable

El aparato se utiliza para que personas con movilidad reducida puedan acceder al vaso de la piscina sin ningún problema. Esta silla es desmontable, por lo que al terminar la temporada estival y proceder al cierre de las instalaciones, la silla se retira y se almacena, para evitar su deterioro por las inclemencias del tiempo.

Esta ayuda económica forma parte de las subvenciones para la mejora de las condiciones de accesibilidad al entorno físico y de la comunicación que otorga la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

