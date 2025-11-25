Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Vall camina i es concentra contra la violència de gènere pel 25N

L'alcaldessa, Tania Baños, demana "ajuda" als joves de la ciutat, especialment als xics, perquè "perquè vos necessite per a fer una ciutat millor, sense violència de gènere"

Foto de la marxa d'este dimarts en la Vall d'Uixó pel 25N.

Foto de la marxa d'este dimarts en la Vall d'Uixó pel 25N. / Mediterráneo

Concha Marcos

La Vall d'Uixó

Este dimarts pel matí ha tingut lloc la marxa contra la violència de gènere, que organitza la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó i participa l'alumnat de 4t d'ESO dels IES i associacions de la Comissió d'Igualtat.

La marxa ha eixit del poliesportiu municipal i en arribar a la plaça del Parc s'han llegit els manifestos que han preparat des dels tres instituts per a commemorar el 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere.

En la seua intervenció, l'alcaldessa, Tania Baños, ha demanat "ajuda" a la joventut de la Vall, especialment als homes joves, "perquè vos necessite per a fer una ciutat millor, sense violència de gènere".

Així, ha demanat "no caure en els discursos falsos i fàcils de TikTok o Instagram, perquè les dones no volem ser més, volem ser iguals".

Moment de la lectura del manifest, amb l'alcaldessa, Tania Baños, al fons.

Moment de la lectura del manifest, amb l'alcaldessa, Tania Baños, al fons. / Mediterráneo

Violència digital

També ha fet referència a la violència digital, que afecta molt els joves, perquè "no hem de normalitzar aspectes que no són normals, com controlar el mòbil o la geolocalització per a saber on estem en cada moment".

Noticias relacionadas y más

"No hem de normalitzar aspectes que no són normals, com controlar el mòbil o la geolocalització per a saber on estem en cada moment"

Tania Baños

— Alcaldessa de la Vall d'Uixó

Esta vesprada a les 18.00 hores, també en la plaça del Parc, es realitzarà l'acte institucional en record de les víctimes de la violència de gènere i es llegirà el manifest. Enguany cal lamentar l'assassinat de 38 dones i 3 menors en el conjunt d'Espanya.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
  2. Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
  3. Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
  4. Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
  5. Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
  6. Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
  7. Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar
  8. La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood

Vilafamés planta cara al 'boom' de plantas solares: blinda el 99% de su territorio

Vilafamés planta cara al 'boom' de plantas solares: blinda el 99% de su territorio

El PSPV avisa de que Vinaròs podría perder las subvenciones de las obras de dos calles por incumplimiento de los plazos

El PSPV avisa de que Vinaròs podría perder las subvenciones de las obras de dos calles por incumplimiento de los plazos

La Vall camina i es concentra contra la violència de gènere pel 25N

Los platos estrella de los tres últimos bares de almuerzos premiados en Castellón: "Todo por ocho euros"

Los platos estrella de los tres últimos bares de almuerzos premiados en Castellón: "Todo por ocho euros"

Almassora conmemora el 25N con una marcha educativa con decenas de alumnos para prevenir la violencia machista

Almassora conmemora el 25N con una marcha educativa con decenas de alumnos para prevenir la violencia machista

El Consell acelera el arreglo de caminos rurales dañados por la dana en Segorbe

El Consell acelera el arreglo de caminos rurales dañados por la dana en Segorbe

Cerrado desde hace 14 años: la Generalitat licita por 3,7 millones el sellado integral del vertedero de Benicarló

Cerrado desde hace 14 años: la Generalitat licita por 3,7 millones el sellado integral del vertedero de Benicarló

Los polígonos de la Vall crean planes de emergencias para reforzar su seguridad y respuesta ante incidentes

Los polígonos de la Vall crean planes de emergencias para reforzar su seguridad y respuesta ante incidentes
Tracking Pixel Contents