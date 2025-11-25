La Vall camina i es concentra contra la violència de gènere pel 25N
L'alcaldessa, Tania Baños, demana "ajuda" als joves de la ciutat, especialment als xics, perquè "perquè vos necessite per a fer una ciutat millor, sense violència de gènere"
Este dimarts pel matí ha tingut lloc la marxa contra la violència de gènere, que organitza la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó i participa l'alumnat de 4t d'ESO dels IES i associacions de la Comissió d'Igualtat.
La marxa ha eixit del poliesportiu municipal i en arribar a la plaça del Parc s'han llegit els manifestos que han preparat des dels tres instituts per a commemorar el 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere.
En la seua intervenció, l'alcaldessa, Tania Baños, ha demanat "ajuda" a la joventut de la Vall, especialment als homes joves, "perquè vos necessite per a fer una ciutat millor, sense violència de gènere".
Així, ha demanat "no caure en els discursos falsos i fàcils de TikTok o Instagram, perquè les dones no volem ser més, volem ser iguals".
Violència digital
També ha fet referència a la violència digital, que afecta molt els joves, perquè "no hem de normalitzar aspectes que no són normals, com controlar el mòbil o la geolocalització per a saber on estem en cada moment".
"No hem de normalitzar aspectes que no són normals, com controlar el mòbil o la geolocalització per a saber on estem en cada moment"
Esta vesprada a les 18.00 hores, també en la plaça del Parc, es realitzarà l'acte institucional en record de les víctimes de la violència de gènere i es llegirà el manifest. Enguany cal lamentar l'assassinat de 38 dones i 3 menors en el conjunt d'Espanya.
- El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
- Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
- Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
- Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
- Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
- Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
- Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar
- La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood