Alcalà gestionará 14.959.837 euros en 2026: las inversiones ascienden a 1,6 millones

El pleno del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha aprobado este miércoles -con los votos a favor del PP, la abstención de ALC y los votos en contra del PSPV- el presupuesto municipal para el año 2026, que asciende a 14.959.837 euros, con un capítulo de inversiones de 1.603.181 euros, en el que se incluyen como partidas más destacadas la segunda fase de construcción del Espai d’Arts, con 690.000 euros, acciones del Plan de Saneamiento Municipal, con 122.000 euros, la renovación del centro de salud de Alcalà y consultorio de Alcossebre, apertura y acondicionamiento de caminos rurales, modernización del polígono industrial El Campaner, mejora de parques infantiles y la compra de ventiladores para centros educativos –propuesta ganadora en el proceso de Presupuestos Participativos- entre otros.

A estas inversiones hay que sumar los 991.000 euros de inversión autonómica, para la última fase de la ampliación del CEIP La Mola.

El alcalde, Francisco Juan, ha destacado que “estos presupuestos demuestran el esfuerzo inversor que realiza nuestro Ayuntamiento para seguir mejorando nuestro pueblo ya que, en dos años, hemos incrementado el capítulo de inversiones en un 180%, gracias a la gestión eficiente de los recursos municipales y a conseguir importantes ayudas económicas de otras administraciones y manteniendo un nivel de endeudamiento muy bajo”.

La concejala de Hacienda, María Agut, ha incidido en que “el presupuesto se aprueba con la puntualidad que nos caracteriza que nos permite tenerlo en vigor desde principios de año” y ha querido señalar que “hemos tenido que hacer frente al aumento de muchas partida de gasto, como la de personal, con la implantación de la carrera horizontal y, aun así, no recortamos en ninguna línea de ayudas ni subvenciones ni aumentamos los impuestos”.

Nueva línea circular de bus urbano

La aprobación del presupuesto municipal hará posible aplicar novedades como la creación de una nueva línea circular de autobús urbano que operará únicamente en Alcossebre, en las temporadas de mayor afluencia (Semana Santa y verano) para facilitar el transporte a las personas que se desplazan por el núcleo costero. Recorrerá el núcleo de Alcossebre, desde Marcolina hasta Capicorb, pasando por el centro. Esto permitirá que la línea Alcalà-Alcossebre sea más operativa y funcional, ya que ya no tendrá que desplazarse por toda la franja litoral y únicamente tendrá parada en el centro de Alcossebre. La línea de autobús que une Alcalà-Alcossebre también se optimizará, ya que contará con más frecuencias. Esta mejora se acometerá aumentando la partida que destina el Ayuntamiento a transporte y que asciende a 125.000 euros.