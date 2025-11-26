Ares demana un aparcament al poble per millorar la seguretat de veïns i visitants
Permetrà descongestionar la plaça del poble, millorant la circulació i facilitant l’accés de serveis essencials
L’Ajuntament d’Ares ha destacat la necessitat d’habilitar un aparcament al nucli urbà amb l’objectiu de millorar la seguretat i la comoditat tant dels veïns com dels visitants.
"Es necessari habilitar un aparcament al poble per afrontar amb garanties els períodes d’alta afluència de visitants, especialment durant l’estiu i els ponts festius", ha explicat l’alcalde de Ares, José Luís Marqués.
Aquest aparcament permetrà descongestionar la plaça del poble, millorant la circulació i facilitant l’accés de serveis essencials. A més, en cas de nevades, els vehicles de neteja i els llevaneus podran accedir amb facilitat al nucli urbà i realitzar les maniobres necessàries amb seguretat i eficàcia.
Des de l’Ajuntament, es subratlla que aquesta obra és imprescindible per evitar problemes de trànsit i estacionament, i per garantir que els visitants puguin gaudir de la visita a Ares sense cap tipus d’impediment. L'objectiu és assegurar que el poble segueixi sent un espai segur i accessible en tots els moments de l’any.
- El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
- Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
- Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
- Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
- Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
- Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
- La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood
- La crispación sigue marcando el cambio de ubicación del mercado de la playa de Moncofa