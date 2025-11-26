Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ares demana un aparcament al poble per millorar la seguretat de veïns i visitants

Permetrà descongestionar la plaça del poble, millorant la circulació i facilitant l’accés de serveis essencials

Panoràmica d'Ares del Maestrat.

Redacción Mediterráneo

L’Ajuntament d’Ares ha destacat la necessitat d’habilitar un aparcament al nucli urbà amb l’objectiu de millorar la seguretat i la comoditat tant dels veïns com dels visitants.

"Es necessari habilitar un aparcament al poble per afrontar amb garanties els períodes d’alta afluència de visitants, especialment durant l’estiu i els ponts festius", ha explicat l’alcalde de Ares, José Luís Marqués.

Aquest aparcament permetrà descongestionar la plaça del poble, millorant la circulació i facilitant l’accés de serveis essencials. A més, en cas de nevades, els vehicles de neteja i els llevaneus podran accedir amb facilitat al nucli urbà i realitzar les maniobres necessàries amb seguretat i eficàcia.

Des de l’Ajuntament, es subratlla que aquesta obra és imprescindible per evitar problemes de trànsit i estacionament, i per garantir que els visitants puguin gaudir de la visita a Ares sense cap tipus d’impediment. L'objectiu és assegurar que el poble segueixi sent un espai segur i accessible en tots els moments de l’any.

