El vecino de Benicàssim que cumple 100 años al que proponen dedicar una calle
El pleno votará el viernes el reconocimiento a este centenario por su trayectoria ejemplar y su compromiso con la comunidad
El Ayuntamiento de Benicàssim propone para el pleno del próximo viernes otorgar el nombre de una calle del municipio a Gerardo Vallejo Ramón, en reconocimiento a una vida marcada por el compromiso social, la colaboración constante y el arraigo profundo en la comunidad benicense.
La alcaldesa, Susana Marqués, ha reafirmado la voluntad municipal de rendir homenaje a su trayectoria al señalar que “Gerardo Vallejo Ramón, además de ser un vecino querido en Benicàssim, ha demostrado a lo largo de su vida un espíritu de colaboración, dedicación y entrega con toda la sociedad benicense”.
Marqués ha subrayado que el reconocimiento pretende honrar “a su figura como benicense y ciudadano ejemplar”, una consideración compartida por familiares, vecinos y entidades con las que Gerardo ha colaborado de manera constante durante décadas.
Un vecino centenario con un legado destacado
Gerardo Vallejo Ramón cumple este jueves 100 años y se ha convertido en un referente por los valores que ha encarnado a lo largo de toda su vida. Según explica su familia, es un ejemplo por “su formalidad, su seriedad, bondad y coherencia; haciéndose notar y respetar entre los vecinos de Benicàssim”.
Su compromiso con el municipio ha sido constante, tanto en la vida civil como en la parroquial, donde su colaboración con la parroquia de Santo Tomás de Villanueva y su atención cristiana a los fieles enfermos han dejado una huella profunda entre generaciones.
El Ayuntamiento llevará a pleno la propuesta para que el municipio reconozca oficialmente esta trayectoria con un gesto que quedará ligado para siempre a su nombre en el callejero local.
