Borriol avança cap a una fiscalitat més justa amb noves bonificacions i taxes congelades
El govern municipal aprovarà uns pressupostos que reflecteixen el doblament la bonificació de la taxa de residus, l’ampliació de l’IBI per a famílies nombroses i el manteniment l’IVTM al mínim legal
Borriol ha aprovat un paquet de mesures fiscals pensat per reforçar el benestar de les famílies i mantindre una gestió municipal responsable, que es materialitzarà en l’aprovació dels pressupost el ple de demà. L’Ajuntament ha aprovat la congelació de totes les taxes i impostos per al proper exercici, “fet que permet protegir l’economia de les llars en un moment de creixement generalitzat dels costos quotidians”, explica l’alcalde de Compromís, Hèctor Ramos. Aquesta decisió reafirma la promesa de no incrementar la pressió fiscal i d’oferir estabilitat als veïns.
A més, s’ha acordat doblar la bonificació de la Taxa de Residus Sòlids Urbans, una iniciativa que pretén reduir el cost que assumeixen els contribuents per la gestió dels residus municipals i que alhora manté l’aposta per un servei eficient i sostenible. En la mateixa línia de suport social, s’ha ampliat la bonificació de l’Impost de Béns Immobles per a les famílies nombroses, reconeixent la seua aportació i ajudant-les a afrontar amb més facilitat les despeses estructurals de la llar.
Pel que fa a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, Borriol manté el tipus més baix permés per la llei. “D’aquesta manera, el nostre municipi continua sent un dels que ofereixen una fiscalitat més favorable als propietaris de vehicles, sense renunciar a unes finances municipals sòlides i orientades al bé comú”, defensa Ramos.
Ramos i el seu equip reafirmen així la seua voluntat de governar amb responsabilitat i sensibilitat social, garantint uns serveis públics de qualitat mentre es redueix l’impacte econòmic sobre les famílies. “Aquesta aposta per una fiscalitat justa forma part del nostre projecte per construir un Borriol més pròsper, equilibrat i pensat per a les persones”, defensa.
A més a més, el alcalde anuncia, que, al ple de desembre, l’equip de govern té previst proposar noves bonificacions per a famílies nombroses, monoparentals i amb diversitat funcional, així com incentius en l’ICIO per al desenvolupament del polígon industrial i per al derrocament de cases en mal estat.
