¿Cambio de planes? Mielso pone a la venta la nave de Cítrics de Nules que compró el año pasado

Ha pasado poco más de un año desde que se supo que la empresa Mielso, con sede en Almassora, había adquirido la nave de la extinta Cítrics de Nules dentro de sus planes expansivos. De hecho, en ese momento se anunció la intención de crear una «ciudad de la miel», con la expectativa de crear hasta 150 empleos. Algo debe de haber cambiado en estos meses, que ha dado un vuelco a ese proyecto de crecimiento, al menos en este municipio de la Plana Baixa.

En octubre de 2024, el CEO de la multinacional, Mato Brautton, confirmaba a Mediterráneo que tenían la intención de «poner en marcha un plan de negocio y en Almassora ya no podemos crecer, dado que no hay espacio física. Nuestra intención es mover parte de la producción a las nuevas instalaciones de Nules y abrir nuevas líneas, como la fabricación de sirope».

En aquel momento, señaló que su intención inicial era crear hasta 150 puestos de trabajo vinculados con esta ampliación de la producción, con lo que el personal vinculado a la empresa en la provincia de Castellón alcanzaría los 250 empleados. Incluso puso fecha a esa planificación: «La idea es empezar a fabricar en Nules en la segunda mitad del 2025».

Algo ha cambiado de manera sustancial

La evidencia de que algo ha cambiado de manera sustancial es que este lunes, 24 de noviembre, ha publicado en sus redes sociales el anuncio de venta de esas mismas instalaciones, que adquirió en subasta tras entrar la cooperativa nulense en concurso de acreedores.

Detalla que la nave cuenta con «20.000 metros cuadrados, nueve cámaras de frío positivo, diez muelles y oficinas» y adjunta diversas fotografías del exterior de la antigua cooperativa. La plataforma inmobiliaria donde publicita la venta, además, concreta el precio: 9,7 millones de euros.

En el comentario vinculado con la oferta, indica que la nave está «en perfecto estado», y que se encuentra «despejado y en condiciones de poder utilizarlo de inmediato». Precisa que tiene el «trámite de uso comercial logístico en marcha».

Lo cierto es que en mayo del 2025, este periódico constató a través de fuentes vinculadas con el procedimiento concursal, que buena parte de la maquinaria de la cooperativa seguía en el interior de las instalaciones, porque la primera subasta no tuvo la respuesta esperada.