Cerámica 4.0: Onda reúne a los líderes que están transformando la industria
El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio impulsan el viernes un encuentro estratégico que reunirá a empresas, tecnólogos e instituciones
Onda se situará este viernes en el centro de la innovación industrial con la celebración de la jornada Construcción industrializada: cómo impacta en el futuro del sector cerámico, un encuentro dirigido a empresas, profesionales y actores del ecosistema cerámico para analizar cómo los nuevos modelos constructivos definen el futuro de la industria.
La cita tendrá lugar a las 9.30 horas, en La Campaneta Factoría Cultural, en el marco de la colaboración entre el Ayuntamiento de Onda y la Cámara de Comercio de Castellón. Así, en esta sesión se abordarán los retos y oportunidades que plantea la industrialización de la construcción para toda la cadena de valor cerámica, desde el diseño de producto y los procesos productivos hasta la digitalización industrial y la sostenibilidad, con la participación de líderes empresariales y tecnológicos del sector.
En esta línea, el concejal de Industria del Ayuntamiento de Onda, Vicente Ramón, ha puesto en valor el papel del municipio como punto de encuentro para el sector: “Onda apuesta por liderar la transformación industrial del sector cerámico desde la cooperación, la innovación y la visión de futuro”.
Ponentes y contenidos
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Lola Guillamón, inaugurarán la jornada, que contará con intervenciones de perfiles estratégicos del sector como Joaquín Peris, CEO de Peronda Group, con un pitch inspiracional sobre integración de la baldosa en sistemas constructivos industrializados; y una mesa de debate empresarial moderada por la Directora General de ITC-AICE, Yolanda Roig, con la participación de Joaquín Peris, de Peronda Group; Javier López de Reymansa; y Leonardo Nomdedeu de Boreal Open Systems.
Con este objetivo, la jornada se presenta como un espacio de trabajo para analizar cómo la reducción de plazos, la sostenibilidad, la automatización y la digitalización están redefiniendo los requisitos constructivos y, con ello, generando nuevas oportunidades de mercado para los materiales cerámicos técnicos y de alto rendimiento.
El encuentro finalizará con un espacio de networking empresarial para fomentar la creación de alianzas y nuevos proyectos. Las personas interesadas en participar en la jornada todavía pueden inscribirse a través de este formulario online: <https://forms.gle/oJgeNgkXBRXqSk486>.
