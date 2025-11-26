El cuartel centenario de Almassora da el salto al siglo XXI: las obras, más cerca

Las obras para demoler y construir un nuevo cuartel en Almassora están más cerca de materializarse. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) ha adjudicado a WSP SPAIN‑APIA S.A.U. el contrato para la asistencia técnica en la redacción del proyecto del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Almassora. El importe adjudicado asciende a 119.776 euros, tras un proceso en el que se presentaron cinco ofertas competidoras.

Este paso supone un avance significativo para un proyecto que agentes de la Guardia Civil y el Ayuntamiento vienen reclamando desde los años noventa. El actual cuartel, situado en la calle Puríssima, cumplió un siglo de historia en 2024, y su demolición dará paso a unas nuevas instalaciones adaptadas a las necesidades del siglo XXI.

Según consta en los pliegos, como condicionante económico, «el importe de ejecución por contrata, antes de impuestos, del presupuesto del proyecto objeto del presente contrato deberá ser de alrededor de 7 millones de euros, incluyendo la demolición del edificio actual».

El contrato incluye la redacción del plan básico y de ejecución, la valoración del estado del edificio actual, la planificación del derribo y la concepción completa del nuevo acuartelamiento. El proyecto deberá contemplar la construcción de un inmueble compacto con dependencias oficiales y 13 viviendas, accesos diferenciados para cada uso y buena orientación solar para despachos y estancias.

Características

En cuanto a la distribución, la planta baja albergará servicios de atención al público, prevención, vestuarios y control de seguridad; la primera planta, dependencias de uso restringido como la Compañía de Castellón y áreas de investigación; y el subsuelo, dos niveles de aparcamiento, uno con espacio para 12 vehículos oficiales, esclusa para furgones y zona de detención con tres celdas, y otro con 17 plazas vinculadas a las viviendas, además de almacenes y archivo. El nuevo edificio contará con sistemas avanzados de vigilancia, depósitos de armas adaptados a normativa y un puesto de control centralizado.

Tras décadas de reivindicación y varios anuncios parciales de financiación por parte del Gobierno central, la adjudicación de este contrato supone un paso firme y tangible hacia la materialización de un acuartelamiento moderno, funcional y seguro, que dará respuesta a una de las principales demandas de la Guardia Civil en Almassora.

Con esta adjudicación, la localidad avanza hacia un proyecto largamente esperado que renovará por completo la infraestructura y permitirá a los agentes desarrollar su labor en condiciones más dignas y adaptadas a las exigencias del siglo XXI.