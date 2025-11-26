La Generalitat presentará alegaciones contra los nuevos deslindes en la costa de Xilxes

La Dirección General de Costas ha modificado el deslinde en la zona sur del litoral de Xilxes, que afecta a las instalaciones del camping Mediterráneo, concretamente a la zona de la piscina y una línea de casetas, así como a espacios privados, como terrazas de viviendas, que se encuentran en la parte sur del casco urbano de la playa de Xilxes. El nuevo deslinde se adentrará 30 metros tierra adentro.

En el acto de apeo ha estado presente este miércoles el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García; junto con el alcalde de la localidad, Ismael Minguet, quién ha expresado que “es muy triste que el Ministerio de Transición Ecológica, siga revisando los deslindes en nuestra costa, en vez de llevar todas las actuaciones necesarias que ya son urgentes, para frenar el avance de la regresión. Pero visto lo visto, prefieren ir abarcando más terreno, sin avanzar en los proyectos y con este tipo de actuaciones, lo que ocurrirá es que cada vez que haya una modificación del deslinde, afectará a más propiedades que, por la inacción de Costas, se verán abocadas a entrar en el espacio de dominio público marítimo-terrestre”. Hasta la fecha, la delimitación transcurría por la zona litoral sin afectar para nada a esta infraestructura turística.

Ante esta situación, la Generalitat Valenciana ha anunciado que presentará alegaciones contra este procedimiento que marca el deslinde en la costa de Xilxes. El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha destacado que “la Generalitat se ha opuesto desde un principio a estos deslindes en las costas de la Comunitat Valenciana” y ha recordado que el Consell trabaja para desplegar todas sus competencias en el marco de la aplicación de la nueva Ley de la Costa con el objetivo de dotar a los ayuntamientos de herramientas para hacer frente a estos procesos de deslindes, en especial en los núcleos de valor patrimonial costero.

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, se ha personado en el acto de apeo junto con el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet. / MEDITERRÁNEO

Nuevas afecciones

García Manzana ha remarcado que “el Gobierno central lo único que hace es tirar hacia atrás la línea roja del dominio público marítimo-terrestre”. En consecuencia, lo que genera son “nuevas afecciones a propietarios, que están en lo que se llama servidumbre de tránsito o de protección y estos vecinos van a ver muy limitados sus derechos de propiedad”.

Asimismo, el director general ha expuesto que “está comprobado que hay una aplicación indebida de la ley y que el deslinde -en el caso de insistir practicarlo- debería volver a iniciarse en cualquier caso aplicando el reglamento en la versión anterior a una modificación declarada nula previamente por el Tribunal Supremo”.

En este sentido, Marc García ha detallado que el deslinde afecta a tres infraestructuras: un chalet que pierde medio jardín; una parcela sin construcciones, así como un camping, que se queda sin piscina, sin restaurante y pierde alguna de las casetas.

El responsable autonómico de Costas ha coincidido con el alcalde de Xilxes en agotar todas las vías para tratar de frenar el deslinde. Los dos dirigentes han coincidido que se trata “de un golpe de fuerza más que forma parte de la vorágine por deslindar del Gobierno central”. En este sentido, no ha descartado que haya que interponer un recurso contencioso-administrativo.