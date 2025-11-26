Luz verde del Consell a crear un centro de educación especial en Segorbe: adiós a ir adrede hasta Sagunt

Segorbe está más cerca que nunca de sumar un recurso educativo de ámbito comarcal que evitará a jóvenes con discapacidad tener que salir adrede fuera del municipio para recibir una atención especializada. El Consell ha aprobado este martes el decreto para crear un centro de educación especial (CEE) que dará respuesta a las necesidades detectadas tanto en el Alto Palancia como el Alto Mijares.

Este espacio, que se llamará CEE Glorieta, al estar ubicado en el Edificio Glorieta (donde está la sede del centro de formación de personas adultas o el aulario de la escuela oficial de idiomas, entre otros servicios), permitirá escolarizar al alumnado con necesidades educativas especiales "en condiciones idóneas, evitando los desplazamientos diarios hasta Sagunt, donde se encuentra el recurso más próximo", según han señalado desde la Generalitat a través de un comunicado.

Foto de archivo del Edificio Glorieta en Segorbe. / Mediterráneo

Capacidad para 24 alumnos

El centro estará compuesto por tres unidades de educación especial y dispondrá de una capacidad total para 24 alumnos.

La previsión es que el CEE Glorieta entre en funcionamiento a lo largo de este mismo curso, ya que fuentes autonómicas detallan que para esta etapa académica 2025-2026, el centro contará con un maestro de Educación Física a media jornada, un docente de Educación Musical también a media jornada, cuatro profesores de Pedagogía Terapéutica, uno de Audición y Lenguaje, uno de Orientación Educativa, tres educadores de Educación Especial y un fisioterapeuta a media jornada.

La puesta en funcionamiento del centro tiene un impacto presupuestario total de 587.707 euros, de los que 148.258 se sufragarán con cargo al presupuesto de la Generalitat de 2025 y 439.449 euros, con el de 2026.

Cesión de las instalaciones

La autorización del Consell a este centro educativo llega después de que en julio el Ayuntamiento de Segorbe cediera las instalaciones del Edificio Glorieta a la Generalitat para incorporar aulas formativas de educación especial.

"La salud mental y el sector de población con necesidades específicas es un tema de vital importancia para este Ayuntamiento, de manera que con este centro educativo vamos a incrementar el bienestar de una parte de la población que merece toda nuestra atención", afirmó entonces la alcaldesa, Mª Carmen Climent, que reivindica que gracias a este nuevo recurso educativo evitarán que "las personas con discapacidad severa tengan que desplazarse a otros núcleos urbanos para formarse como necesitan, de manera que se trata de una gran noticia para Segorbe".