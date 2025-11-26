Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estará situado en el Edificio Glorieta

Luz verde del Consell a crear un centro de educación especial en Segorbe: adiós a ir adrede hasta Sagunt

La Generalitat aprueba el decreto para habilitar este nuevo espacio para jóvenes con discapacidad que dará cobertura al Alto Palancia y el Alto Mijares

Su puesta en marcha supone una inversión total de 590.000 €

Foto de archivo del interior de un aula.

Foto de archivo del interior de un aula. / Mediterráneo

David Donaire

Segorbe

Segorbe está más cerca que nunca de sumar un recurso educativo de ámbito comarcal que evitará a jóvenes con discapacidad tener que salir adrede fuera del municipio para recibir una atención especializada. El Consell ha aprobado este martes el decreto para crear un centro de educación especial (CEE) que dará respuesta a las necesidades detectadas tanto en el Alto Palancia como el Alto Mijares.

Este espacio, que se llamará CEE Glorieta, al estar ubicado en el Edificio Glorieta (donde está la sede del centro de formación de personas adultas o el aulario de la escuela oficial de idiomas, entre otros servicios), permitirá escolarizar al alumnado con necesidades educativas especiales "en condiciones idóneas, evitando los desplazamientos diarios hasta Sagunt, donde se encuentra el recurso más próximo", según han señalado desde la Generalitat a través de un comunicado.

Foto de archivo del Edificio Glorieta en Segorbe.

Foto de archivo del Edificio Glorieta en Segorbe. / Mediterráneo

Capacidad para 24 alumnos

El centro estará compuesto por tres unidades de educación especial y dispondrá de una capacidad total para 24 alumnos.

La previsión es que el CEE Glorieta entre en funcionamiento a lo largo de este mismo curso, ya que fuentes autonómicas detallan que para esta etapa académica 2025-2026, el centro contará con un maestro de Educación Física a media jornada, un docente de Educación Musical también a media jornada, cuatro profesores de Pedagogía Terapéutica, uno de Audición y Lenguaje, uno de Orientación Educativa, tres educadores de Educación Especial y un fisioterapeuta a media jornada.

La puesta en funcionamiento del centro tiene un impacto presupuestario total de 587.707 euros, de los que 148.258 se sufragarán con cargo al presupuesto de la Generalitat de 2025 y 439.449 euros, con el de 2026.

Cesión de las instalaciones

La autorización del Consell a este centro educativo llega después de que en julio el Ayuntamiento de Segorbe cediera las instalaciones del Edificio Glorieta a la Generalitat para incorporar aulas formativas de educación especial.

"La salud mental y el sector de población con necesidades específicas es un tema de vital importancia para este Ayuntamiento, de manera que con este centro educativo vamos a incrementar el bienestar de una parte de la población que merece toda nuestra atención", afirmó entonces la alcaldesa, Mª Carmen Climent, que reivindica que gracias a este nuevo recurso educativo evitarán que "las personas con discapacidad severa tengan que desplazarse a otros núcleos urbanos para formarse como necesitan, de manera que se trata de una gran noticia para Segorbe".

Convenio para financiar acciones de regeneración urbana

El Consell ha aprobado también un convenio singular con el Ayuntamiento de Segorbe para financiar actuaciones de regeneración arquitectónica y urbana en su centro histórico, declarado bien de interés cultural. Para ello, la Generalitat aportará hasta 1,6 millones, de los cuales 500.000 serán en este 2025, 800.000 en 2026 y 300.000 en 2027. La vigencia del convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

El convenio permitirá ejecutar actuaciones previstas para las anualidades 2025, 2026 y 2027. Entre ellas se incluyen el desdoblamiento del vial del carrer Argent y la creación de un nuevo espacio de aparcamiento; la adquisición y demolición de inmuebles en las calles Castillo, Santa Ana y Muralla para mejorar la accesibilidad, generar nuevas plazas públicas y facilitar la movilidad en un área con tránsitos reducidos; la restauración del pozo medieval de la plaza de l’Almodí y la rehabilitación del entorno de la Font de l’Argent.

También se contempla la adquisición de parcelas anexas a la muralla carlista, necesarias para garantizar su protección y generar en el futuro una zona verde vinculada a este elemento patrimonial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
  2. Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
  3. Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
  4. Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
  5. Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
  6. Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
  7. La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood
  8. La crispación sigue marcando el cambio de ubicación del mercado de la playa de Moncofa

La Vall culminará la rehabilitación del colegio Sant Vicent en septiembre de 2026

La Vall culminará la rehabilitación del colegio Sant Vicent en septiembre de 2026

La Generalitat presentará alegaciones contra los nuevos deslindes en la costa de Xilxes

La Generalitat presentará alegaciones contra los nuevos deslindes en la costa de Xilxes

Luz verde del Consell a crear un centro de educación especial en Segorbe: adiós a ir adrede hasta Sagunt

Luz verde del Consell a crear un centro de educación especial en Segorbe: adiós a ir adrede hasta Sagunt

Alcalà gestionará 14.959.837 euros en 2026: las inversiones ascienden a 1,6 millones

Alcalà gestionará 14.959.837 euros en 2026: las inversiones ascienden a 1,6 millones

Torrecid aportará 100.000 € para respaldar la recuperación del edificio fundacional de la Real Fábrica en l'Alcora

Torrecid aportará 100.000 € para respaldar la recuperación del edificio fundacional de la Real Fábrica en l'Alcora

Niños de un colegio de Almassora se estrenan como 'concejales' por un día

Almassora llenará el puente de diciembre con el encendido y la feria navideña: toda la programación

Almassora llenará el puente de diciembre con el encendido y la feria navideña: toda la programación

Cerámica 4.0: Onda reúne a los líderes que están transformando la industria

Cerámica 4.0: Onda reúne a los líderes que están transformando la industria
Tracking Pixel Contents