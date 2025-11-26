Niños de un colegio de Almassora se estrenan como 'concejales' por un día

Un grupo de alumnos del colegio Germans Ochando, acompañados de sus profesores, ha visitado este mércoles el ayuntamiento de Almassora, donde han sido recibidos por la alcaldesa, María Tormo, y el concejal de Educación, Vicente Blay Casino.

En la visita han podido conocer de cerca el funcionamiento de la administración local y los escolares han sido los protagonistas de un particular pleno infantil.

Foto del 'pleno' infantil que han protagonizado los alumnos del Germans Ochando. / Mediterráneo

Durante la peculiar sesión plenaria, los alumnos han formulado preguntas y presentado diversas propuestas, la mayoría relacionadas con la mejora de los parques infantiles, así como de las instalaciones y recursos de su propio colegio. Tanto la alcaldesa como el concejal han respondido a las inquietudes del alumnado y han valorado positivamente sus inquietudes.

“Es fundamental que nuestros niños y niñas conozcan de primera mano cómo funciona su Ayuntamiento y entiendan que sus opiniones cuentan. Hoy han demostrado una gran madurez planteando propuestas para mejorar Almassora”, ha señalado la alcaldesa.

La alcaldesa, María Tormo, dando indicaciones a los niños durante la visita. / Mediterráneo

“Queremos que crezcan sabiendo que las instituciones públicas están a su servicio y que pueden formar parte activa de la construcción de su municipio”, ha resaltado la alcaldesa.

La actividad ha finalizado con una visita al despacho de Alcaldía, donde los niños han conocido de primera mano el espacio de trabajo de la primera edil y han mostrado gran interés.