Nules ultima la creación de la EGM que transformará el polígono La Mina

Nules continúa avanzando en la puesta en marcha de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del polígono industrial La Mina, un proyecto clave para impulsar la modernización, la promoción y la correcta gestión de este espacio industrial. Con esta nueva figura jurídica, el municipio pretende adaptar el polígono a la normativa vigente de la Generalitat Valenciana y obtener la clasificación de área industrial consolidada, un reconocimiento que permitirá acceder a mayores ayudas económicas por parte de las administraciones públicas.

En las últimas semanas, los propietarios del polígono han ratificado oficialmente la creación de la EGM, un paso fundamental promovido por la comisión promotora La Mina de Nules. Durante este proceso, también se ha nombrado a los miembros de la junta directiva, que estará presidida por José María Paris, representante de la empresa Nitroparis.

Además, se ha avanzado en la redacción de los estatutos que regularán su funcionamiento y en la elaboración del plan inicial de actuación, documentos esenciales para garantizar una gestión eficaz y transparente.

La constitución definitiva de la EGM dependerá ahora del pleno del Ayuntamiento de Nules, órgano competente para aprobarla. El concejal de Industria, César Estañol, ha señalado que la intención es validar la creación de esta entidad en el mes de diciembre, subrayando el compromiso del consistorio, que lleva meses trabajando para acelerar su puesta en marcha.

La EGM estará formada por 21 propietarios del polígono, entre los que se encuentran empresas de gran relevancia local. Asimismo, se firmará un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad para fomentar la participación, el compromiso y el desarrollo económico del municipio.

Entre las actuaciones conjuntas previstas destaca la mejora de las infraestructuras y servicios existentes, la implantación de nuevas dotaciones y el impulso de medidas que favorezcan un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible. Para Estañol, esta iniciativa supone un avance decisivo en la modernización de las áreas industriales de Nules, y asegura que se seguirá apoyando a otros polígonos interesados en constituir entidades similares.