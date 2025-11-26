Torrecid aportará 100.000 € para respaldar la recuperación del edificio fundacional de la Real Fábrica en l'Alcora

La Fundación Torrecid ha formalizado con el Ayuntamiento de l’Alcora un convenio de colaboración destinado a apoyar la recuperación del edificio fundacional (1726-1727) de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos del municipio.

Se trata de una iniciativa que refuerza el compromiso de la entidad, especialmente sensible con la conservación y promoción del patrimonio cerámico.

El acuerdo, firmado por el presidente de la Fundación Torrecid, Federico Michavila, y el alcalde, Samuel Falomir, establece una aportación total de 100.000 euros para contribuir a este proyecto de gran envergadura. La actuación global está valorada en más de 4,4 millones de euros, de los cuales el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana financiará 3.288.904,32 euros a través del Programa 2% Cultural.

En el acto participaron también el concejal de Cultura y Patrimonio, Carlos Esteban, y el director del Museu de Ceràmica, Eladi Grangel.

Otra foto del momento de la firma del convenio. / Mediterráneo

Un antes y un después en la historia cerámica

Para comprender la relevancia de este proyecto, conviene recordar que la creación de la Real Fábrica en 1727 marcó un antes y un después en la historia cerámica del siglo XVIII, situando a l’Alcora como un punto clave de innovación y calidad. “Ese espíritu transformador sigue muy presente hoy en Torrecid, una empresa referente a nivel internacional que continúa proyectando el nombre de l’Alcora en el mundo”, ha destacado el alcalde.

Durante la firma, Falomir agradeció “la colaboración de la fundación en una actuación clave para continuar recuperando el conjunto histórico de la Real Fábrica”, subrayando que este convenio refuerza la unión entre el tejido empresarial y la institución municipal.

El alcalde recordó, además, que el Ayuntamiento ha impulsado en los últimos años diversas actuaciones para poner en valor el emblemático inmueble, como la rehabilitación de la Nave de Hornos, la consolidación de la fachada principal y cubierta de la zona fundacional y el acondicionamiento de la Nave BIC, actualmente en ejecución.

La firma del acuerdo fortalece la cooperación entre Fundación Torrecid y el Ayuntamiento de l’Alcora en torno a la conservación del patrimonio cerámico y la recuperación de espacios que forman parte esencial de la identidad cultural del municipio.