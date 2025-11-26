La Vall culminará la rehabilitación del colegio Sant Vicent en septiembre de 2026

Las obras de ampliación y rehabilitación del colegio Sant Vicent de la Vall d’Uixó avanzan según lo previsto, con una inversión de 1,4 millones de euros, dentro del plan Edificant. Esta intervención permitirá modernizar por completo las infraestructuras del centro y mejorar las condiciones educativas del alumnado.

La alcaldesa, Tania Baños, ha destacado en una visita a los trabajos que este proyecto autonómico “funciona y es muy positivo, porque gracias a la colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento podemos renovar las infraestructuras educativas de la ciudad”. En este sentido, ha añadido que “esta es una apuesta firme por la educación pública, la única en la Vall d’Uixó, que se demuestra con hechos reales”.

Otra foto de la visita a las obras. / Mediterráneo

La escuela no tenía gimnasio

Los trabajos comenzaron hace unas semanas y está previsto que finalicen en septiembre de 2026. Actualmente ya se está ejecutando la cimentación de la nueva ala del edificio principal y del nuevo gimnasio, un equipamiento del que el centro no disponía hasta ahora. El proyecto también incluye la creación de un gran porche que dará sombra al patio, así como intervenciones siguiendo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.

En el interior del centro se renovará aproximadamente el 60% de los espacios, cuyos trabajos de demolición ya han finalizado. Además, se construirá un nuevo comedor y cocina, que sustituirá a las instalaciones actuales, insuficientes hasta el punto de que “parte del alumnado tenía que comer en el pasillo por falta de espacio”, tal y como ha señalado el concejal de Educación, Manel Agea.

La actuación contempla la renovación integral de todos los baños del edificio de primaria y de infantil, así como la habilitación de nuevas aulas multiusos más modernas y adaptadas a las necesidades del centro, que es de referencia para la atención a alumnado con movilidad reducida. Asimismo, se llevará a cabo la adecuación a la normativa de seguridad vigente y se ejecutarán mejoras de accesibilidad.

"Era una obra muy necesaria"

Agea ha subrayado que “esta obra era muy necesaria y dará respuesta a las necesidades reales del CEIP Sant Vicent”, y ha puesto en valor la colaboración con el equipo docente y directivo. Y la alcaldesa ha agradecido “su paciencia”, ya que las obras “siempre comportan molestias, pero el resultado valdrá mucho la pena”.