Un aquelarre de brujas transformará este sábado un pueblo de Castellón

La asociación feminista Brujas y Magos propone una jornada reivindicativa y cultural, con música, baile, teatro, 'food trucks' y mercadillo de artesanía al estilo medieval

Foto de archivo del personaje de una bruja en una representación teatral.

Foto de archivo del personaje de una bruja en una representación teatral. / Héctor Fuentes

Mònica Mira

La Vall d'Uixó

La explanada de les Penyes de la Vall d'Uixó ha sido el lugar escogido por una asociación local para celebrar un aquelarre. Una propuesta que tiene muy poco de esotérica y de las imágenes que los prejuicios vinculados con la palabra pueden llevar a imaginar, y mucho de cultura y reivindicación.

La propuesta, que se celebrará este sábado, 29 de noviembre, está organizada por la Asociación Brujas y Magos de la Vall, creada hace un año en el municipio con el propósito de «ir un paso más allá en la visibilización del papel de la mujer en la sociedad», según explica la vicepresidenta de la entidad, Irene Guzmán.

Integrantes de la asociación Brujas y Magos de la Vall d'Uixó.

Integrantes de la asociación Brujas y Magos de la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

En la ciudad existen varias asociaciones de mujeres y feministas, por lo que la creación de Brujas y Magos se planteó como una manera de abordar la reivindicación femenina a través de la cultura, las leyendas y la historia.

Como remarca Guzmán, la elección de la imagen de las brujas tiene mucho que ver, precisamente, como en algunas épocas de la historia se ha tratado «a las mujeres fuertes, inteligentes, sabias y empoderadas, a las que se señalaba, se perseguía y se juzgaba», como seres a los que había que temer.

Integrantes de la Asociación Brujas y Magos de la Vall d'Uixó.

Otra foto de miembros de la Asociación Brujas y Magos de la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

Con esa inspiración nació la asociación y con ese propósito se ha organizado este primer akelarre, «que no es otra cosa que una reunión de mujeres», define la presidenta, Ana María Cruz.

La programación propuesta, que puede consultarse al detalle en las redes sociales de la asociación, incluye actividades donde las artes escénicas cobrarán un especial protagonismo, en sus diferentes formas de expresión, como el baile, el teatro o la poesía.

Tienen la intención de recuperar la idea de los mercados medievales, «que ahora en la Vall se han perdido», y lo intentarán con la organización de una feria de artesanía, que se completará con la oferta gastronómica de varias food trucks.

Cartel con las actividades que organizan.

Cartel con las actividades que organizan. / Mediterráneo

Este particular aquelarre comenzará por la mañana, con un pasacalle que recorrerá la distancia que separa la plaça del Centre de la Explanada de les Penyes acompañado por una batukada, las y los integrantes de la asociación ataviadas con la indumentaria propia de las brujas y los magos.

Durante la tarde habrá diferentes propuestas y por la noche, se encenderá una hoguera y se completará la jornada con música y queimada.

Las y los integrantes de esta asociación, utilizan disfraces y escobas para deshacerse de los prejuicios y para criticar que provocar miedo, en este caso a través del esoterismo y el temor a lo desconocido, ha sido históricamente la herramienta que se ha utilizado para cultivar la ignorancia y deshacerse, en este caso, «de las mujeres libres y empoderadas». Utilizar el mismo lenguaje para lograr todo lo contrario, es su estrategia.

