Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Betxí aprova per unanimitat una Declaració Institucional per exigir el nou Pequelar

Carla Nebot: “És una infraestructura imprescindible i no deixarem de treballar perquè el nou edifici siga una realitat”

Betxí continuarà reclamant a la Generalitat la inversió necessària per a construir el nou centre educatiu.

Betxí continuarà reclamant a la Generalitat la inversió necessària per a construir el nou centre educatiu. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

L’Ajuntament de Betxí ha aprovat per unanimitat una Declaració Institucional impulsada per Compromís per reclamar la construcció del nou centre infantil Pequelar i reiterar la invitació formal perquè el conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, visite el municipi. La iniciativa insta la Generalitat a reactivar el projecte, dotat inicialment amb 2,2 milions d’euros i amb tots els informes favorables, però exclòs del Pla Edificant pel govern de Carlos Mazón.

L’alcaldessa, Carla Nebot, ha destacat que “tots els grups hem coincidit que Pequelar és una prioritat per a Betxí i que necessitem avançar”. En aquest sentit, ha recordat que “fa més d’un any que vam traslladar formalment al conseller la invitació per a visitar el municipi i conéixer la situació del centre. Una reunió que, malgrat això, encara tenim pendent i insistim en que és molt important”. 

Des del consistori assenyalen que el projecte estava totalment preparat, amb informes tècnics favorables, i que no hi ha cap motiu que justifique que quedara fora d’Edificant. Per això, Nebot ha reafirmat que “continuarem demanant els recursos que corresponen al municipi i treballant perquè el nou edifici siga una realitat”.

Noticias relacionadas y más

L’Ajuntament subratlla que l’actual edifici que acull l’alumnat de 0 a 3 anys necessita una renovació integral, i per això continuarà reclamant a la Generalitat la inversió necessària per a construir el nou centre educatiu.

TEMAS

  1. El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
  2. Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
  3. La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
  4. Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
  5. Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
  6. Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
  7. Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
  8. El PSPV avisa de que Vinaròs podría perder las subvenciones de las obras de dos calles por incumplimiento de los plazos

Betxí aprova per unanimitat una Declaració Institucional per exigir el nou Pequelar

Betxí aprova per unanimitat una Declaració Institucional per exigir el nou Pequelar

Onda despierta la magia con el musical de ‘La Bella Durmiente’

Onda despierta la magia con el musical de ‘La Bella Durmiente’

Los motivos de las quejas vecinales contra el mercado ambulante de Moncofa, tras "cinco años de molestias"

Los motivos de las quejas vecinales contra el mercado ambulante de Moncofa, tras "cinco años de molestias"

Benicàssim propone dedicar una calle a Gerardo Vallejo Ramón en su centenario

Benicàssim propone dedicar una calle a Gerardo Vallejo Ramón en su centenario

Unanimidad en el pleno para reclamar la ITV fija que "necesita" la Vall: "Hay que hacer justicia con la comarca"

Unanimidad en el pleno para reclamar la ITV fija que "necesita" la Vall: "Hay que hacer justicia con la comarca"

Montanejos urge un nuevo aparcamiento en la localidad

Montanejos urge un nuevo aparcamiento en la localidad

Un exjugador del Valencia impulsa un centro de tecnificación futbolística en la Vall d’Uixó

Inversión de 630.000 euros para potenciar el casco histórico y el castillo de Culla

Inversión de 630.000 euros para potenciar el casco histórico y el castillo de Culla
Tracking Pixel Contents