Betxí aprova per unanimitat una Declaració Institucional per exigir el nou Pequelar
Carla Nebot: “És una infraestructura imprescindible i no deixarem de treballar perquè el nou edifici siga una realitat”
L’Ajuntament de Betxí ha aprovat per unanimitat una Declaració Institucional impulsada per Compromís per reclamar la construcció del nou centre infantil Pequelar i reiterar la invitació formal perquè el conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, visite el municipi. La iniciativa insta la Generalitat a reactivar el projecte, dotat inicialment amb 2,2 milions d’euros i amb tots els informes favorables, però exclòs del Pla Edificant pel govern de Carlos Mazón.
L’alcaldessa, Carla Nebot, ha destacat que “tots els grups hem coincidit que Pequelar és una prioritat per a Betxí i que necessitem avançar”. En aquest sentit, ha recordat que “fa més d’un any que vam traslladar formalment al conseller la invitació per a visitar el municipi i conéixer la situació del centre. Una reunió que, malgrat això, encara tenim pendent i insistim en que és molt important”.
Des del consistori assenyalen que el projecte estava totalment preparat, amb informes tècnics favorables, i que no hi ha cap motiu que justifique que quedara fora d’Edificant. Per això, Nebot ha reafirmat que “continuarem demanant els recursos que corresponen al municipi i treballant perquè el nou edifici siga una realitat”.
L’Ajuntament subratlla que l’actual edifici que acull l’alumnat de 0 a 3 anys necessita una renovació integral, i per això continuarà reclamant a la Generalitat la inversió necessària per a construir el nou centre educatiu.
