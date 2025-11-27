Un exjugador del Valencia impulsa un centro de tecnificación futbolística en la Vall d’Uixó

La Vall d’Uixó podría convertirse en los próximos años en un nuevo polo de formación deportiva especializada. Una empresa vinculada al municipio ha presentado ante la Generalitat Valenciana la solicitud de Declaración de Interés Comunitario (DIC) para construir un ambicioso Centro Deportivo de Tecnificación en Fútbol en suelo no urbanizable de la partida de La Cova. Se trata del primer paso administrativo de un proyecto que inició su tramitación en noviembre de 2025.

La actuación se proyecta sobre una parcela de 19.486 metros cuadrados, actualmente ocupada por una antigua finca de naranjos abandonada. La ubicación no es casual. Según el proyecto básico, el terreno —polígono 3, parcela 279— presenta importantes desmontes y una cota inferior respecto al entorno, una característica que facilitará la integración paisajística de las instalaciones y evitará afecciones a posibles áreas de expansión urbana.

El plan prevé la construcción de dos campos de fútbol, uno de medidas reglamentarias y otro de fútbol 7, además de varios edificios destinados a formación, residencia, servicios médicos y entrenamiento físico. El primero en ejecutarse será un edificio gimnasio de más de 400 m², situado en la zona norte de la finca y parcialmente embebido en el desnivel natural del terreno. Incluirá vestuarios, salas de recuperación, un espacio de reunión y un área de espera con máquinas de autoservicio.

En una fase posterior se desarrollará la academia-residencia, concebida como internado para deportistas procedentes de otros países. Contará con seis habitaciones dobles y una accesible, hasta un total de 25 plazas, además de un gimnasio específico, salas de fisioterapia, comedor convertible en sala de estudio y áreas de reunión. Este módulo sumará 449 m² construidos.

Bajo impacto ambiental

El proyecto insiste en su bajo impacto ambiental. Al asentarse en una parcela agrícola degradada, la iniciativa evitará transformar suelo virgen y permitirá recuperar un espacio en desuso. Los promotores aseguran que la actividad no generará contaminación ni afectará a la calidad ambiental, y que contribuirá a reducir el abandono agrícola en una zona tradicionalmente citrícola.

El presupuesto total asciende a 1.474.045 euros, incluyendo campos de césped artificial, zonas verdes, vestuarios y edificaciones. La empresa solicita una vigencia de 30 años para la DIC, el máximo que permite la normativa autonómica.

Exguardameta vallero Albert Marrama

Solo a partir de la documentación presentada ante la Generalitat se desvela el nombre del promotor: se trata del exguardameta vallero Albert Marrama Esteve, antiguo canterano del Valencia CF. Como representante legal de Alevasport & Business S.L., Marrama figura en el proyecto al igual que su pareja, la atleta local Eva Jarque, quienes aspiran a situar a su localidad natal en el mapa de la tecnificación deportiva con una academia de alto rendimiento orientada a jóvenes futbolistas.

Nacido en 1983, formó parte de la cantera valencianista antes de iniciar una carrera profesional que le llevó por equipos como Hércules, Polideportivo Ejido, Moratalla o el Nea Salamis chipriota. Tras retirarse a los 28 años, regresó al Valencia como entrenador de porteros en categorías inferiores.

Además de su etapa como preparador específico en el Valencia CF, Alberto Marrama ha colaborado con el Villarreal CF y algunas de sus escuelas de fútbol repartidas por todo el planeta, desarrollando su labor como especialista en 'scouting' internacional.

Si la Generalitat concede la Declaración de Interés Comunitario, la Vall d’Uixó incorporará un nuevo recurso deportivo y económico con potencial para atraer talento internacional y generar actividad en el entorno. El expediente continúa en fase de evaluación.