Del Maestrazgo al Mediterráneo: la ruta que coloca a Castellón como referente nacional del bienestar

El Palasiet Wellness Clinic & Thalasso de Benicàssim ha sido este jueves el punto de encuentro de instituciones, profesionales del turismo y agentes vinculados al bienestar en la presentación oficial de Experiencias Turismo Bienestar España, el proyecto nacional que impulsa un nuevo modelo de viaje centrado en la salud, la cultura, la naturaleza y la sostenibilidad. La iniciativa se desarrolla bajo el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y cuenta con financiación europea a través de los fondos NextGenerationEU.

Uno de los pilares del proyecto es la creación del Club Experiencias Turismo Bienestar España (CETBE), una red estatal que reunirá bajo una marca común a spas, balnearios, centros de talasoterapia, termolúdicos, alojamientos wellness y propuestas complementarias como yoga, retiros, mindfulness, meditación o baños de bosque. La presentación ha estado conducida por Teresa Pacheco, directora de la revista Tribuna Termal, que ha detallado los principios del proyecto basados en descubrir, disfrutar, degustar, descansar y desconectar.

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Benicàssim, Rosa Mari Gil, durante el acto. / MEDITERRÁNEO

Entre las once experiencias piloto impulsadas en comunidades de toda España, destaca especialmente la ruta Castellón, del Maestrazgo a la Costa del Azahar, que se convierte en una de las propuestas más sólidas del nuevo modelo turístico. Esta ruta autonómica representa la diversidad geográfica, natural y cultural de la provincia, y cobra un papel central en la red nacional de bienestar.

Una ruta que une naturaleza interior y bienestar mediterráneo

La propuesta castellonense combina la serenidad y profundidad paisajística del interior con la vitalidad del litoral, ofreciendo un recorrido que pone en valor la identidad de la provincia desde una mirada consciente y saludable. El itinerario integra enclaves emblemáticos del Maestrazgo —como Morella, Vilafranca del CidAres del MaestratBenassal o Culla—, donde el visitante puede conectar con la autenticidad rural, la naturaleza y la tradición cultural.

El recorrido culmina en la Costa del Azahar, con Benicàssim como símbolo del bienestar mediterráneo gracias a su entorno natural privilegiado y al papel del Palasiet como referente nacional en talasoterapia y medicina integrativa. La combinación de salud, descanso, gastronomía saludable y paisaje litoral convierte a esta ruta en una de las más completas del proyecto estatal.

Castellón, protagonista del modelo turístico de bienestar

La selección de esta ruta en el proyecto nacional coloca a la provincia de Castellón en una posición destacada dentro del turismo de bienestar, un segmento que crece de forma notable a nivel internacional. La propuesta no solo promueve una forma de viajar más pausada, sostenible y conectada con el entorno, sino que contribuye a la desestacionalización y refuerza la colaboración entre actores turísticos, culturales y gastronómicos del territorio.

El encuentro celebrado en el Palasiet ha reunido a representantes institucionales, alcaldes y profesionales del sector, que han subrayado la importancia estratégica de esta red nacional para diversificar la oferta turística y situar a España —y a Castellón en particular— en el mapa del bienestar.

El Palasiet, referencia estatal en turismo de salud

Con más de medio siglo de trayectoria, el Palasiet refuerza su papel como una de las instituciones pioneras en turismo de salud en España. Su apuesta por la talasoterapia, la medicina integrativa, los programas de bienestar y una gastronomía vinculada al estilo de vida mediterráneo lo consolidan como enclave clave dentro de la nueva red estatal.

El lanzamiento de Experiencias Turismo Bienestar España abre un nuevo horizonte en el que la provincia de Castellón se posiciona como uno de los territorios mejor preparados para liderar esta transformación hacia un turismo más saludable, consciente y sostenible.