Una montaña de Castellón lucirá este año más navideña que nunca

Un municipio de la comarca de la Plana Baixa lucirá distinto este año por Navidad. Por primera vez, el Ayuntamiento ha decidido iluminar uno de sus elementos más emblemáticos y no ha sido una tarea sencilla, porque debía realizarse en las alturas.

La población en cuestión es la Vilavella y el elemento iluminado, lo que popularmente en la localidad conocen como La Cantera. Un muro rocoso que se levante a los pies de la misma montaña que corona el castillo.

La nueva iluminación se ha colocado en otro espacio muy popular desde que se creó entre quienes practican la escalada, la vía ferrata.

La alcaldesa, Anna Carratalá, comenta que la idea de colocar luces navideñas en la montaña surgió «de la manera más casual». Un vecino del pueblo se lo planteó en una conversación en la calle.

Trabajos de colocación de las luces navideñas en la vía ferrata de la Cantera en la Vilavella. / PILAR VICENT CABALLER

No solo le gustó la propuesta, sino que de inmediato pensó en otro vecino de la Vilavella que tiene un trabajo poco común: realizar tareas en altura. De hecho, tiene una empresa, Xtreme Altura, que se dedica a esos menesteres, en los que Rubén Carratalá, el vecino en cuestión, se ha especializado. Le hicieron la propuesta y se pusieron manos a la obra.

La alcaldesa indica que para la instalación «se han utilizado los mismos anclajes que se usan en la vía ferrata» e incide en su presencia no supondrá ningún obstáculo para la práctica de la escalada en esa zona, que seguirá abierta con normalidad.

En cuanto a cómo le llegará la corriente, explica que se ha hecho llegar a través de un cable de corriente que dispondrá de un temporizador.

El montaje se iluminará de manera independiente al del resto de luces navideñas instaladas en la localidad, de lo que se ha hecho cargo Elecnor, la empresa que gestiona el alumbrado público.

Xtreme Altura durante los trabajos de colocación de las luces navideñas en la Vilavella. / PILAR VICENT CABALLER

También hay cambios en esta parte del montaje especial para las próximas fiestas. Anna Carratalá detalle que se han priorizado espacios como las plazas de la Vila y la Estrella y el parque de la Vieta.

Como se ha mencionado, toda la iluminación navideña se activará el 5 de diciembre, como es costumbre en la población, que hace coincidir la Encesa, con la festividad de la Purísima. Ese día, se prepará una chocolata para los asistentes y se contará con la actuación de la artista Pepa Cases.

De este manera, la Vilavella iniciará una programación de actividades de la que forman parte citas clásicas como la cabalgata de Reyes, y otras más novedosas, como el espectáculo Gran Circo Chino, previsto para el 14 de diciembre en la cubierta de la Cantera; dos actuaciones teatrales para los días 10 y 12 de diciembre, una de ellas dentro de la campaña de Castelló a Escena y la segunda edición de la fiesta de Nochevieja.

De las convocatorias habituales, ha destacado el cambio en la agenda de la carrera San Silvestre, que solía celebrarse en sábado por la tarde, «y este año el club que la organizada, Quatre Pelats, ha propuesta hacerla el domingo por la mañana» para animar a la participación.