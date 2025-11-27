Montanejos urge un nuevo aparcamiento en la localidad
El consistorio ya tiene prevista la parcela para el futuro aparcamiento para 60 plazas y pide ayuda a la Diputación
Un aparcamiento con 60 plazas para resolver una de las necesidades básicas que tiene Montanejos en épocas de alta ocupación turística o fines de semana con eventos. Es la demanda que ha planteado el Ayuntamiento de Montanejos ante la Diputación de Castellón. La petición, para que la Diputación ayude a la construcción del parking, parte de una conversación que han mantenido el alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, y la presidenta provincial, Marta Barrachina, en una reciente visita de Barrachina a la localidad.
Montanejos ha solicitado a la Diputación un convenio singular para atender esta necesidad del municipio. De hecho, el alcalde abordó con la presidenta la posibilidad de que la Diputación lance una convocatoria de ayudas para municipios turísticos que tienen estas dificultades, como es el caso de Montanejos.
El Ayuntamiento de Montanejos ya está haciendo los deberes catastrales. El consistorio ya tiene prevista la parcela para el futuro aparcamiento. El terreno se sitúa junto al terreno previsto para el futuro centro médico.
El consistorio ha registrado la petición ante la Diputación de Castellón para que la obra pueda figurar en los presupuestos de 2026. Asimismo, el municipio, en la medida de sus posibilidades, también tiene previsto destinar fondos propios para este proyecto.
Montanejos necesita plazas de aparcamiento, ya que en temporada alta y fines de semana con eventos, como la Feria del Queso, recibe la visita de centenares, incluso miles de personas.
