Así se transformará uno de los pueblos más bonitos de España en Castellón: luces nocturnas y videomapping

Uno de los Pueblos más Bonitos de España, situado en el interior de Castellón, invertirá un total de 630.255 euros en potenciar su casco histórico y el castillo a través de dos ambiciosos proyectos.

Uno de ellos transformará el núcleo histórico gracias a un innovador proyecto de iluminación nocturna y videomapping. La actuación permitirá crear un recorrido lumínico monumental que mostrará los edificios y calles más emblemáticos desde una nueva perspectiva.

Con unos 493 habitantes censados, Culla, situado en la comarca del Alt Maestrat, se prepara para dar un salto en su oferta turística y patrimonial, combinando arte, tecnología y conservación histórica. El proyecto, elaborado por Intervento, pretende implementar o mejorar la iluminación ornamental de los edificios patrimoniales con el objetivo de generar un recorrido lumínico monumental guiado para conocimiento y disfrute del viandante, generando un aliciente para la promoción turística del municipio.

Un recorrido lumínico único

Concretamente, el proyecto de iluminación ornamental y videomapping, adjudicado por 253.561 euros, permitirá a visitantes y vecinos descubrir los rincones más emblemáticos del casco histórico de Culla bajo una nueva luz. El recorrido se plantea desde la Fuente medieval situada en el carrer de la Font, y va recorriendo los diferentes edificios que componen el conjunto histórico de Culla, considerado como Bien de Interés Cultural (BIC). De este modo, atravesará calles empedradas y monumentos históricos como la Oficina de Turismo, la Antigua Prisión, el Perxet y la Iglesia del Salvador, y viviendas medievales como Els Perxes, hasta llegar a la Porta de la Barbacana, que conecta directamente con las ruinas del castillo.

Gracias a la mejora de iluminación de algunos monumentos y la nueva instalación de iluminación ornamental de otros que carecen actualmente de ella, se creará una nueva ruta turística que descubrirá aspectos artísticos arquitectónicos presentes antes desconocidos en visión nocturna, mejorando así la experiencia turística.

La intervención se realizará respetando la arquitectura y el patrimonio, minimizando el impacto ambiental mediante un urbanismo de la luz sostenible. La iluminación artística incluirá gobos de iluminación intercambiables en fachadas, proyectando contenidos que conecten al público con la historia y la cultura local, desde constelaciones hasta temáticas medievales y naturales, como la flora autóctona del municipio. La iluminación recreativa debe generar una interacción entre el público y la intervención artística, creando así una relación entre el arte, la tecnología y la sociedad.

La intervención en la plaza de la Iglesia del Salvador se enmarca dentro del ámbito de la iluminación artística. Mediante el uso de gobos intercambiables, la fachada del edificio funcionará como un lienzo en blanco sobre el que proyectar contenidos que permitan al espectador entrar en contacto con las características del lugar, percibirlas, descubrirlas y profundizar en ellas. Los temas posibles pueden estar relacionados con la historia local, como la época medieval, la Orden de Santa María de Montesa y las distintas figuras o asociaciones que han formado parte del pasado del municipio.

Nueva inversión para potenciar el castillo

Paralelamente, Culla avanza en la recuperación de su patrimonio con la adjudicación de las obras de excavación arqueológica y consolidación del castillo, por un importe de 376.000 euros. La intervención, financiada íntegramente por los fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirá abrir una nueva fase en la rehabilitación de este enclave medieval.

El proyecto, que se llevará a cabo en Culla, define una actuación integral en el recinto 3 del castillo. Entre los trabajos previstos destacan la excavación arqueológica, la consolidación de la Torre del Homenaje y la Torre Menor, y una mejora sustancial de la accesibilidad del conjunto.

La Torre del Homenaje, conocida también como Torre Mayor o Torre Caballera, es la pieza principal de la fortaleza y el símbolo del antiguo poder feudal. Su planta cuadrada, de unos 129 m² y muros que superan el metro de grosor, domina visualmente el cerro desde la parte más elevada. La obra contempla su consolidación estructural siguiendo criterios de conservación patrimonial, con el objetivo de proteger y reforzar sus elementos originales.

A sus pies se encuentra la Torre Menor, una estructura completamente desmochada y sin intervenciones anteriores, que conserva restos de mampostería y argamasa de cal. En esta fase se llevará a cabo su estudio arqueológico y consolidación, integrándola de forma coherente en el discurso histórico del recinto.

Las excavaciones continuarán hacia la vertiente sureste del castillo, donde se prevé destapar estructuras amortizadas por antiguos rellenos y recuperar y clasificar los materiales arqueológicos que puedan aparecer.

Panorámica de Culla. / Turisme Comunitat Valenciana

Pasarelas elevadas

Uno de los elementos más destacados del proyecto será la instalación de pasarelas elevadas, que permitirán recorrer áreas sensibles sin pisar ni deteriorar los restos. Estas pasarelas, diseñadas para integrarse en el entorno, mejorarán notablemente la experiencia de visita y facilitarán la comprensión del espacio sin comprometer la conservación del patrimonio.

Además, se acondicionará la rampa de acceso al castillo para mejorar la accesibilidad y garantizar un tránsito más seguro y cómodo.

El castillo de Culla Culla es uno de los pueblos con más riqueza histórica y patrimonial de toda la zona del Maestrat, en la provincia de Castellón. Toda la historia de Culla está ligada a su castillo, el Castillo de Culla es uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana por historia e importancia territorial. La importancia histórica del Castillo de Culla empieza en la época del Cid Campeador, quien ayudó al rey Pedro I de Aragón en la conquista de tierras con el objetivo de lograr una salida al mar. De hecho, en un documento de la época se conoce a Pedro I como rey de Aragón, Pamplona, Sobrarbe, Ribagorza, Culla y Oropesa (entre el 1091 y 1100), en aquel momento la importancia territorial del Castillo de Culla era inmensa. La segunda conquista cristiana data del 1233 por parte de Jaime I de Aragón, de hecho, el Rey Conquistador entró al Reino de Valencia, según el Llibre dels Fets, por el Rio de la Truchas, en aquella época territorio del Castillo de Culla (hoy Villafranca del Cid). El año 1303 la Orden del Temple compró el Castillo y Señorío de Culla por 500.000 sueldos valencianos, una cantidad desorbitada para la época, las dimensiones territoriales del Castillo de Culla en aquel entonces eran de 8 pueblos actuales (Culla, Benassal, Vistabella del Maestrat, Atzeneta del Maestrat, Torre d'En Besora, Benafigos, Villar de Canes y Vilafranca del Cid), los siete primeros pueblos nombrados anteriormente pasaron en 1319 a formar parte de la Orden de Montesa, con Comandacia en Culla y en 1345 se formó la Setena de Culla con los ya nombrados siete pueblos. La importancia de la comandancia de Culla dentro de la Orden de Montesa fue muy relevante durante los cinco siglos siguientes, siendo el Ardiaca de Culla miembro del brazo eclesiástico de la Cortes Valencianas. El periodo de decadencia del Castillo de Culla empezó en la Guerra de la Sucesión, cuando el Señorío de Culla apoyó al Archiduque Carlos de Austria y el pueblo y castillo fueron sitiados y atacados; un siglo después, durante la primera guerra carlista, el general Cabrera se hizo fuerte en el Maestrazgo gracias a varias plazas, entre ellas el Castillo de Culla, al finalizar la guerra, el año 1843, el gobierno liberal del Regente Espartero ordenó la destrucción del Castillo de Culla para impedir que los carlistas se hiciesen fuertes en las futuras guerras, el castillo fue dinamitado y las piedras utilizadas para construir casas y ampliar el pueblo.

Un destino turístico en crecimiento

Desde su incorporación a la red de Pueblos más Bonitos de España en 2020, Culla ha experimentado un aumento significativo de visitantes, motivando al Ayuntamiento a reforzar su oferta turística y cultural. Con estas iniciativas, la localidad combina innovación tecnológica, iluminación artística y conservación patrimonial, creando experiencias únicas y sostenibles tanto de día como de noche.

El proyecto permitirá a los turistas disfrutar de un casco histórico iluminado y musealizado, que conecta el patrimonio arquitectónico, la historia local y el paisaje natural circundante, consolidando a Culla como un destino cultural y turístico de referencia en el interior de Castellón.