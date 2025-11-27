Onda incrementa a 40.000 euros las ayudas para material escolar
En esta convocatoria, la subvención se amplía a todo el tramo educativo 0-6 años, beneficiando al alumnado matriculado en el ciclo de Educación Infantil
El Ayuntamiento de Onda ha aprobado la convocatoria de las bases reguladoras para las ayudas económicas destinadas a los centros de Educación Infantil públicos, concertados y privados autorizados por la Generalitat Valenciana para la adquisición de material escolar no curricular correspondiente al curso 2025-2026.
La medida pretende facilitar la escolarización en una etapa educativa no obligatoria y garantizar que todos los niños y niñas del municipio dispongan de los recursos necesarios para su desarrollo desde los primeros ciclos de Infantil.
En este sentido, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha subrayado: “La igualdad de oportunidades se construye desde la primera infancia, y en Onda vamos a seguir impulsando la educación de nuestros niños y niñas desde el primer día para que ninguna familia se quede atrás”.
La subvención asciende a 40.000 euros, distribuida en 28.000 euros para 2025 y 12.000 euros para 2026, en el marco del Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027, sin generar coste adicional para el Ayuntamiento.
Ampliación a todo el ciclo de Educación Infantil
En esta convocatoria, la subvención se amplía a todo el tramo educativo 0-6 años, beneficiando al alumnado matriculado en los cursos P0, P1, P2, P3, P4 y P5 en cualquier centro educativo de la ciudad autorizado por la Generalitat.
Los centros podrán utilizar la dotación para adquirir material escolar no curricular que facilite las actividades educativas y la participación plena del alumnado en el aula.
La concejala de Educación e Infancia de Onda, María Ojeda, ha destacado: “Esta línea de ayudas representa una herramienta real para apoyar a las familias y para asegurar que todos los niños, independientemente de su situación, disponen de materiales que favorezcan su aprendizaje y desarrollo”.
Las bases de la convocatoria ya están disponibles para consulta en la web oficial del Ayuntamiento, onda.es, dentro del apartado de Educación. Los centros educativos interesados pueden solicitar la ayuda, a partir del 28 de noviembre, a través de la sede electrónica municipal.
- El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
- Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
- La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
- Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
- Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
- Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
- Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
- El PSPV avisa de que Vinaròs podría perder las subvenciones de las obras de dos calles por incumplimiento de los plazos