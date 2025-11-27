Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Onda incrementa a 40.000 euros las ayudas para material escolar

En esta convocatoria, la subvención se amplía a todo el tramo educativo 0-6 años, beneficiando al alumnado matriculado en el ciclo de Educación Infantil

Un escolar escribe y dibuja en una pizarra.

Un escolar escribe y dibuja en una pizarra. / Jose Luis Roca

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

El Ayuntamiento de Onda ha aprobado la convocatoria de las bases reguladoras para las ayudas económicas destinadas a los centros de Educación Infantil públicos, concertados y privados autorizados por la Generalitat Valenciana para la adquisición de material escolar no curricular correspondiente al curso 2025-2026.

La medida pretende facilitar la escolarización en una etapa educativa no obligatoria y garantizar que todos los niños y niñas del municipio dispongan de los recursos necesarios para su desarrollo desde los primeros ciclos de Infantil.

En este sentido, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha subrayado: “La igualdad de oportunidades se construye desde la primera infancia, y en Onda vamos a seguir impulsando la educación de nuestros niños y niñas desde el primer día para que ninguna familia se quede atrás”.

La subvención asciende a 40.000 euros, distribuida en 28.000 euros para 2025 y 12.000 euros para 2026, en el marco del Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027, sin generar coste adicional para el Ayuntamiento.

La alcaldesa de Onda y la edila del área defienden que &quot;la igualdad de oportunidades se construye desde la primera infancia&quot;.

La alcaldesa de Onda y la edila del área defienden que "la igualdad de oportunidades se construye desde la primera infancia". / MEDITERRÁNEO

Ampliación a todo el ciclo de Educación Infantil

En esta convocatoria, la subvención se amplía a todo el tramo educativo 0-6 años, beneficiando al alumnado matriculado en los cursos P0, P1, P2, P3, P4 y P5 en cualquier centro educativo de la ciudad autorizado por la Generalitat.

Los centros podrán utilizar la dotación para adquirir material escolar no curricular que facilite las actividades educativas y la participación plena del alumnado en el aula.

La concejala de Educación e Infancia de Onda, María Ojeda, ha destacado: “Esta línea de ayudas representa una herramienta real para apoyar a las familias y para asegurar que todos los niños, independientemente de su situación, disponen de materiales que favorezcan su aprendizaje y desarrollo”.

Noticias relacionadas y más

Las bases de la convocatoria ya están disponibles para consulta en la web oficial del Ayuntamiento, onda.es, dentro del apartado de Educación. Los centros educativos interesados pueden solicitar la ayuda, a partir del 28 de noviembre, a través de la sede electrónica municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
  2. Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
  3. La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
  4. Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
  5. Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
  6. Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
  7. Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
  8. El PSPV avisa de que Vinaròs podría perder las subvenciones de las obras de dos calles por incumplimiento de los plazos

Del Maestrazgo al Mediterráneo: la ruta que coloca a Castellón como referente nacional del bienestar

Del Maestrazgo al Mediterráneo: la ruta que coloca a Castellón como referente nacional del bienestar

Onda incrementa a 40.000 euros las ayudas para material escolar

Onda incrementa a 40.000 euros las ayudas para material escolar

Los motivos de las quejas vecinales contra el mercado ambulante de Moncofa tras "cinco años de molestias"

Los motivos de las quejas vecinales contra el mercado ambulante de Moncofa tras "cinco años de molestias"

El PSPV acusa al PP de aplazar la obra de la Torre del Rey de Orpesa por interés político

El PSPV acusa al PP de aplazar la obra de la Torre del Rey de Orpesa por interés político

El Gobierno garantiza 82,5 millones de euros al proyecto de hidrógeno verde de Onda

El Gobierno garantiza 82,5 millones de euros al proyecto de hidrógeno verde de Onda

Betxí aprova per unanimitat una Declaració Institucional per exigir el nou Pequelar

Betxí aprova per unanimitat una Declaració Institucional per exigir el nou Pequelar

Onda despierta la magia con el musical de ‘La Bella Durmiente’

Onda despierta la magia con el musical de ‘La Bella Durmiente’

Benicàssim propone dedicar una calle a Gerardo Vallejo Ramón en su centenario

Benicàssim propone dedicar una calle a Gerardo Vallejo Ramón en su centenario
Tracking Pixel Contents