Onda incrementa a 40.000 euros las ayudas para material escolar

El Ayuntamiento de Onda ha aprobado la convocatoria de las bases reguladoras para las ayudas económicas destinadas a los centros de Educación Infantil públicos, concertados y privados autorizados por la Generalitat Valenciana para la adquisición de material escolar no curricular correspondiente al curso 2025-2026.

La medida pretende facilitar la escolarización en una etapa educativa no obligatoria y garantizar que todos los niños y niñas del municipio dispongan de los recursos necesarios para su desarrollo desde los primeros ciclos de Infantil.

En este sentido, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha subrayado: “La igualdad de oportunidades se construye desde la primera infancia, y en Onda vamos a seguir impulsando la educación de nuestros niños y niñas desde el primer día para que ninguna familia se quede atrás”.

La subvención asciende a 40.000 euros, distribuida en 28.000 euros para 2025 y 12.000 euros para 2026, en el marco del Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027, sin generar coste adicional para el Ayuntamiento.

La alcaldesa de Onda y la edila del área defienden que "la igualdad de oportunidades se construye desde la primera infancia". / MEDITERRÁNEO

Ampliación a todo el ciclo de Educación Infantil

En esta convocatoria, la subvención se amplía a todo el tramo educativo 0-6 años, beneficiando al alumnado matriculado en los cursos P0, P1, P2, P3, P4 y P5 en cualquier centro educativo de la ciudad autorizado por la Generalitat.

Los centros podrán utilizar la dotación para adquirir material escolar no curricular que facilite las actividades educativas y la participación plena del alumnado en el aula.

La concejala de Educación e Infancia de Onda, María Ojeda, ha destacado: “Esta línea de ayudas representa una herramienta real para apoyar a las familias y para asegurar que todos los niños, independientemente de su situación, disponen de materiales que favorezcan su aprendizaje y desarrollo”.

Las bases de la convocatoria ya están disponibles para consulta en la web oficial del Ayuntamiento, onda.es, dentro del apartado de Educación. Los centros educativos interesados pueden solicitar la ayuda, a partir del 28 de noviembre, a través de la sede electrónica municipal.