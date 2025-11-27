El PSPV acusa al PP de aplazar la obra de la Torre del Rey de Orpesa por interés político

El PSPV-PSOE de Orpesa ha criticado el “oportunismo” del Partido Popular y ha asegurado que “en ningún caso es mérito ni del alcalde ni de la Diputació de Castelló que la rehabilitación de la Torre del Rey se anuncie ahora para 2026”. Para la formación socialista, “estamos ante una buena noticia que llega tarde y mal, porque procede del mismo PP que decidió eliminar la partida de 100.000 euros que el anterior gobierno socialista había dejado preparada en las cuentas de 2023”.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orpesa y diputada de Patrimonio en la pasada legislatura, Maria Jiménez, ha señalado que “la rehabilitación de la Torre del Rey debería haber sido una realidad hace dos años” y ha recordado que “cuando el PP llegó al gobierno de la Diputació, una de sus primeras decisiones fue borrar del presupuesto de 2023 la partida específica que habíamos dejado para nuestra torre”.

Jiménez ha acusado al PP de “jugar con las instituciones y con el patrimonio” y de “paralizar la rehabilitación hasta que les ha convenido políticamente, buscando que el anuncio coincidiera con el cambio de alcaldía en Orpesa a favor del Partido Popular”. “Han convertido la Torre del Rey, una fortaleza del siglo XV declarada BIC, en simple escenografía electoral, lo que demuestra que el patrimonio local solo les interesa cuando da votos”, ha denunciado.

María Jiménez posa frente la Torre del Rey de Orpesa. / Mediterráneo

La socialista ha recordado que “en estas tres anualidades presupuestarias el estado de conservación ha empeorado hasta el punto de que se han tenido que apuntalar partes del interior para garantizar su estabilidad”, lo que ha provocado que la torre haya permanecido cerrada al público y sin actividades culturales durante buena parte de este tiempo. Para Jiménez, “es gravísimo que hayan puesto en riesgo la Torre del Rey por cálculo electoral”, ha lamentado.

Vistos los antecedentes, la portavoz socialista ha instado al alcalde “a pasar de las fotos a los hechos” y a “poner fechas sobre la mesa, acelerar al máximo la tramitación y garantizar que en 2026 la rehabilitación sea una realidad y no una promesa que se arrastra de un presupuesto a otro”.