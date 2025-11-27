Unanimidad en el pleno para reclamar la ITV fija que "necesita" la Vall: "Hay que hacer justicia con la comarca"

El pleno del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha aprobado por unanimidad este miércoles una de esas demandas históricas que no llegan a materializarse. Un compromiso político de hace tres años es lo más cerca que han estado de conseguirla, pero la posibilidad quedó en nada tras las elecciones autonómicas, de ahí que el municipio haya querido ahora institucionalizar su reivindicación.

El punto salió adelante en la sesión con el apoyo de todos los grupos políticos.

La Vall d'Uixó «necesita una estación fija de ITV». Así se ha defendido en la sesión plenaria la petición de la que se va a dar trasladado a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, de quien depende SITVAL (Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos).

En la propuesta de acuerdo, el equipo de gobierno recuerda que en el 2022, la Generalitat «proponía ciertos municipios de la provincia, entre los que estaba la Vall, para instalar estaciones fijas que pudieran descongestionar una situación muy frustrante», la de tener la obligación de pasar la ITV y solo contar con tres estaciones en toda la provincia de Castellón. Critican que con el cambio del gobierno valenciano «el proyecto quedó paralizado».

«Conseguir una cita previa es cada vez más complicado y los ciudadanos se ven obligados a tener que solicitarlas con semanas o meses de antelación», defienden.

El texto de la moción, encargado de defender la propuesta en el pleno, incide en que la ciudad «cuenta con todos los factores convenientes» para albergar esa estación fija. Desde el gobierno local recuerdan que la Vall tiene más de 30.000 habitantes y está a 20 kilómetros de Vila-real y Sagunto, municipios donde se encuentran las ITV más cercanas.

El concejal de Política Económica, Jorge García, encargado de defender la propuesta del gobierno local, ha insistido en que es «una necesidad real», además de «justa para nuestra ciudad y la comarca».