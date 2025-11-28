La Alcachofa de Benicarló se reinventa: más hectáreas, nuevas variedades y un congreso nacional para 2026

El Consell Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Alcachofa de Benicarló ha iniciado la campaña 2025-2026 con una mayor superficie inscrita, adaptaciones al cambio climático y un calendario de promoción que culminará con el I Congreso Nacional de la Alcachofa en 2026.

El inicio de campaña llega de nuevo condicionado por la meteorología. Según explica Nacho Lluch, Director Técnico y Responsable de Calidad del Consell Regulador, “la entrada tardía del frío otoñal, una tendencia cada vez más frecuente en los últimos años, afecta directamente a la calidad del producto”.

Tradicionalmente la variedad Blanca de Tudela, muy sensible a la falta de frío, “podía presentar dificultades para entrar en la Denominación de Origen Protegida al inicio de temporada”. Sin embargo, explica Lluch, “la introducción de nuevas variedades de semilla, menos dependientes de las bajas temperaturas, permite disponer de alcachofa certificada desde las primeras semanas”.

Aumento de superficie inscrita y perspectivas de campaña

Aunque todavía es pronto para avanzar previsiones cerradas, el CRDOP Alcachofa de Benicarló apunta que sí hay un dato significativo, y es que la superficie inscrita en la DOP ha aumentado hasta las 460 hectáreas, frente a las 320 del año anterior. “Un crecimiento que se refleja también en el número de productores: 73 inscritos, además de los cuatro almacenes comercializadores autorizados —Benihort, Senar Caldés, Hortalizas Pascual Berga y Frudex—, los únicos que pueden utilizar legalmente la marca Alcachofa de Benicarló en su etiquetado y publicidad”.

En cuanto al ritmo de la campaña, Lluch señala que el comportamiento del mercado y la propia climatología serán determinantes. “Las nuevas variedades han permitido suavizar los picos de producción y equilibrar la disponibilidad, evitando las grandes oscilaciones de otros años”.

Un producto único por microclima y por control de calidad

Desde el Consell Regulador subrayan que lo que diferencia a la Alcachofa de Benicarló respecto a otras es, por una parte, el microclima costero del Baix Maestrat -clave para obtener piezas tiernas, compactas y de excelente sabor-, y por otra, el exhaustivo sistema de control del Consell Regulador, que garantiza una calidad homogénea y verificable.

La vigilancia abarca todo el ciclo: inscripción y auditoría de parcelas, certificación de almacenes, trazabilidad de los lotes, expedición de etiquetas, inspecciones en campo y almacén, y controles documentales continuos. A ello se suman las auditorías de la propia Conselleria de Agricultura.

Identidad y proyección para Benicarló

La alcachofa es un motor económico para Benicarló y la comarca, pero su valor va más allá. “Es un producto con un fuerte impacto social y promocional”, destaca Lluch. Su presencia en ferias como Fruit Attraction demuestra que la alcachofa benicarlanda es reconocida tanto en España como en Europa. La Festa de la Carxofa, que cada año llena la ciudad, se ha convertido en un evento gastronómico y cultural de referencia.

La agenda promocional de esta campaña será intensa. El Consell Regulador estará presente en la Fira de Sant Antoni, en la campaña autonómica El Nadal és Valencià y, como siempre, en todos los actos de la Festa de la Carxofa 2026, incluyendo la torrá popular prevista para el 21 de febrero. También se prevé la participación en la Semana de la Alcachofa de El Corte Inglés, la feria de productos del campo en agosto y la próxima edición de Fruit Attraction 2026.

Pero el gran acontecimiento será el I Congreso Nacional de la Alcachofa, que se celebrará los días 27 y 28 de febrero en la ciudad. El encuentro reunirá a productores, comercializadores, investigadores, expertos en marketing agroalimentario y nutricionistas, con ponencias sobre sostenibilidad, industrialización, salud y el papel de las figuras de calidad como la DOP.

Adaptación al cambio climático

La DOP trabaja ya en varias líneas para afrontar los retos climáticos. “Una de ellas será protagonista en el congreso de 2026, centrado en la producción sostenible y la otra es el programa de mejora vegetal de la Blanca de Tudela, que busca limpiar la variedad de plagas y enfermedades para garantizar su continuidad en la DOP pese a su sensibilidad al cambio climático”, narra Lluch.

El incremento de temperaturas y el retraso del frío han desplazado parte del calendario productivo. Pues, tal y como señala el Director Técnico, “las variedades como Green Queen, menos afectadas por la falta de frío, entran antes en el mercado, lo que condiciona la dinámica comercial respecto a la tradicional Blanca de Tudela”.

Lluch concluye con una recomendación: “Cuando compren alcachofa de Benicarló, asegúrense de que lleva la etiqueta de la DOP”. No toda la alcachofa procedente del municipio cumple los estándares exigidos, y solo la certificada puede garantizar la calidad, frescura y control que ampara la Denominación de Origen.