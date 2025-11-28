Almenara estrena un pequeño espigón para proteger el tramo más crítico del litoral sur

La Dirección Territorial de Costas en Castellón ha finalizado los trabajos de aportación de materiales en el punto más crítico del litoral sur de Almenara, situado entre el último espigón y los muros de escollera de la Gola de Queralt, límite natural con las playas próximas a Sagunt. La intervención busca recuperar terreno perdido y reforzar una de las zonas con mayor regresión del municipio.

Los trabajos han consistido en trasladar gravas y arenas procedentes de la propia playa. Durante los últimos meses, el mar había acumulado estos sedimentos en el margen izquierdo de la Gola de Queralt, y la maquinaria pesada los ha redistribuido para rellenar el tramo afectado.

Además de esta aportación de material, Costas ha autorizado la construcción de un pequeño espigón en el punto de mayor erosión. La nueva estructura pretende reducir la fuerza del oleaje en un sector donde hasta ahora no existían elementos de protección.

La intervención responde a los graves daños ocasionados por el último temporal marítimo, cuyo intenso oleaje hizo desaparecer un amplio tramo de playa y parte del paseo de madera, dejando a los vecinos de la zona sin acceso seguro para el baño debido al escalón generado por la pérdida de arena.

Reunión pendiente

Mientras tanto, la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, tiene prevista una reunión en la Dirección General de Costas en Madrid para abordar una solución definitiva. Pérez recuerda que en la zona sur existe un tramo de más de mil metros entre el último espigón y la Gola de Queralt, siendo la parte central la que concentra la mayor regresión. Por ello, además del pequeño espigón recién ejecutado, el Ayuntamiento plantea estudiar la prolongación de la estructura y la posible construcción de un segundo espigón que contribuya a disipar la energía del oleaje.

La alcaldesa defiende esta solución apoyándose en los resultados observados en otros puntos del litoral: “Los espigones frenan las embestidas del mar. Aunque en ocasiones el oleaje arrastra parte del material, cuando pasa el temporal el propio mar lo devuelve. Necesitamos una actuación que ponga fin a los graves problemas de regresión que estamos padeciendo, y la experiencia en la zona norte demuestra que la mejor opción siguen siendo los espigones”.

El proyecto global para la regeneración del litoral de Almenara ya contemplaba aportaciones anuales de sedimentos extraídos de la misma playa. Sin embargo, Pérez reconoce que estos refuerzos no están ofreciendo los resultados esperados. “Vamos a ver cómo funciona este pequeño espigón y, a partir de ahí, que Costas aplique la solución más eficaz para evitar la intensa regresión que sufrimos y lograr una protección permanente del litoral”, concluye.