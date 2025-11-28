Benicàssim incentiva las compras navideñas con bonos al 50%

Benicàssim pone en marcha el próximo 9 de diciembre la campaña Bonus Comerç Benicàssim, una iniciativa municipal que busca incentivar las compras navideñas en el comercio tradicional y reforzar la economía local durante una de las temporadas de mayor actividad para el sector.

A partir de ese día, los vecinos podrán adquirir bonos de 20, 50 y 100 euros a través de la web www.bonosbenicassim.es, cubriendo el Ayuntamiento el 50% del importe gracias a una inversión total de 24.000 euros. Cada persona empadronada en el municipio podrá comprar hasta un máximo de 100 euros en bonos por DNI, que podrán utilizarse en los establecimientos adheridos hasta el 5 de enero.

Tal como ha destacado la alcaldesa, Susana Marqués, “el comercio local es motor de desarrollo en Benicàssim; por ello, en campañas como la de Navidad, confiar en su saber hacer es una apuesta segura, además de generar empleo y riqueza en el territorio”. La campaña vuelve así a posicionar al pequeño comercio como eje estratégico para dinamizar la actividad económica durante las fiestas.

El concejal delegado de Comercio, Carlos Martínez, ha resaltado que “Bonus Comerç Benicàssim es una apuesta por la dinamización de la economía local y el comercio de proximidad como parte de la identidad de nuestra ciudad”. El edil subraya que la iniciativa pretende reforzar la competitividad del tejido comercial y facilitar que las compras navideñas repercutan directamente en los negocios del municipio.

Periodo de adhesión de comercios

El plazo de adhesión para los comercios minoristas ya está abierto, y aquellos que deseen participar pueden inscribirse a través de www.bonosbenicassim.es, en una campaña que cuenta con la colaboración de Confecomerç.