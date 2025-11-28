Choque total en Moncofa: vendedores y Ayuntamiento siguen sin ceder por el mercado ambulante

Por tercera semana consecutiva, los vendedores ambulantes del mercado de invierno de la playa de Moncofa no montarán este sábado sus puestos, en protesta por el cambio de ubicación decidido por el Ayuntamiento.

En la sesión plenaria celebrada la tarde-noche del pasado jueves, tras dos horas de intercambio de pareceres entre los mercaderes, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, y los portavoces de los grupos de la oposición, no se alcanzó ningún acuerdo. Ambas partes mantienen sus posiciones.

Los vendedores pidieron explicaciones al primer edil sobre el motivo del traslado, asegurando que el mercado funciona correctamente en su ubicación actual. Alós explicó que “tenemos que hacer compatible el mercado con los vecinos de la zona; por ese motivo hemos procedido al cambio de lugar, que se encuentra a escasos cien metros del emplazamiento de verano”.

La situación es especialmente delicada en plena campaña previa a la Navidad. Los mercaderes reclaman permanecer donde están actualmente y, de cara al próximo año, consensuar una ubicación más adecuada. Sin embargo, el alcalde insiste en que la planificación del nuevo emplazamiento está aprobada y es la idónea. Por ello, este sábado los vendedores acudirán con sus vehículos, pero no instalarán el mercado.

Tres semanas sin actividad amenazan la continuidad del mercado, ya que ninguna de las partes da su brazo a torcer. Este viernes, al mediodía, se ha celebrado otra reunión entre una representación de mercaderes y miembros del equipo de gobierno, que nuevamente ha terminado sin acuerdo.

En el pleno, los vendedores reprocharon a la corporación municipal que nadie les comunicó oficialmente el cambio y que se enteraron al ver cómo pintaban las paradas en la nueva zona. Consideran que esta forma de proceder demuestra poca transparencia a la hora de resolver un problema generado por el propio Ayuntamiento, que ha atendido las quejas de algunos vecinos sin consultar con los afectados sobre la nueva ubicación.

Cabe recordar que, ante la estrechez del nuevo emplazamiento, el consistorio valoró organizar un mercado en forma circular, ocupando solo un lado de la calle. El inconveniente es que la calle Enric Valor, paralela a la calle Ermita, se encuentra a cuarenta metros, y los vendedores rechazan esa opción porque afirman que su ubicación actual es la mejor posible.