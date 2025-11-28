La gala del comercio local de Benicàssim distingue a Mercedes Soria y Marisa Álvaro

Más de medio centenar de personas asistieron este jueves a la gala anual del comercio local de Benicàssim, que reconoció la implicación y trayectoria de las empresarias Mercedes Soria y Marisa Álvaro, en una edición especialmente emotiva en memoria de la emprendedora Lydia Martín. El encuentro, organizado por la Asociación de Comercios y Servicios Profesionales de Benicàssim (Acoserbe), reunió a negocios de distintos sectores en una velada marcada por la unidad del tejido empresarial y el apoyo mutuo.

El acto, celebrado en Lerele, sirvió también para hacer balance del año y poner en valor el esfuerzo que los establecimientos realizan durante todo el calendario, especialmente en los meses más intensos de la temporada alta. Durante el evento, se recordaron acciones coordinadas a lo largo del 2025, como la campaña de San Valentín, la ya tradicional Corre Papá o las publicaciones por el Día del Comercio Local en octubre, iniciativas encaminadas a reforzar la visibilidad y la actividad en los comercios de proximidad.

La gala contó con una amplia representación municipal, encabezada por la alcaldesa Susana Marqués; y el concejal de Comercio, Carlos Martínez, entre otros ediles de la corporación municipal. Desde la asociación se agradeció el respaldo institucional, en especial por la puesta en marcha de campañas como los cheques regalo del otoño o los bonos descuento que se impulsarán estas Navidades para promover las compras en los establecimientos del municipio.

Una edición dedicada a Lydia Martín

La cita estuvo profundamente marcada por el recuerdo de Lydia Martín, empresaria y artista local vinculada a la junta directiva de Acoserbe, fallecida recientemente. Su implicación, creatividad y compromiso con el comercio local estuvieron presentes durante toda la gala, que quiso rendirle homenaje manteniendo la celebración en su memoria.

Reconocimientos a Merche Soria y Marisa Álvaro

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a Mercedes Soria, “Merche”, una de las impulsoras históricas de la asociación, junto a Lydia Martín. Su dedicación durante años y su papel decisivo para mantener la actividad de Acoserbe en sus etapas más delicadas fueron destacados por los asistentes, que le dedicaron un largo aplauso con todos en pie.

El segundo reconocimiento recayó en Marisa Álvaro, propietaria de la joyería más veterana de la localidad. El homenaje se produjo apenas unos días después del grave robo sufrido en su establecimiento, un suceso que ha conmocionado al sector. La asociación quiso mostrarle su apoyo y subrayar la importancia de los negocios que sostienen la vida y la seguridad diaria en las calles del municipio.

La Gala Acoserbe 2025 reivindica el valor del comercio de proximidad

Otro de los momentos destacados fue la proyección de un vídeo, en el que se puso de relieve el papel esencial del comercio local frente a adversidades como los incendios que afectaron al Supermercat Benicàssim y a la Ferretería Isabel, o el reciente asalto a la joyería Álvaro.

Patrocinadores y colaboraciones

Acoserbe agradeció el apoyo de las empresas que han hecho posible la celebración, entre ellas Redi —principal impulsora de esta edición—, así como Inmobiliaria Carmona, Hotel Voramar, Benigraphic, Flora y Fauna y el propio espacio Lerele. También colaboraron Emily Boutique, responsable del estilismo de la presentadora, y la firma Ofelia, encargada de la ambientación del escenario.

La gala contó también con la intervención de Pedro Nebot, representante de la Media Maratón de Benicàssim, quien presentó a los comercios locales las oportunidades de colaboración con la próxima edición de esta prueba deportiva, que tendrá lugar el 12 de abril.

El minuto de oro, la parte más dinámica de la velada

La gala incluyó además un minuto de oro en el que varios empresarios tomaron la palabra para presentarse, compartir novedades o explicar sus especializaciones. Intervinieron representantes de Peluquería Claudio, Fisiomats, Fisfoot, Redi, Emily Boutique, Beninatura, Inmobiliaria Carmona, Coworking Dinamic, Centro Estética Isabel y Dual Estilistas, entre otros.

La velada concluyó con un cóctel ofrecido por Isabel Menjars y Panadería José María, que permitió prolongar la convivencia y el intercambio de ideas entre profesionales del municipio.