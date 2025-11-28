Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Magia navideña en Nules: el árbol, las luces y el comercio llenan de vida el inicio de la campaña

Vecinos y visitantes han llenado las calles para disfrutar de los actos, acompañado de música en directo, cuentacuentos y actividades para impulsar el comercio local

El acto contó con la presencia del alcalde, David García; la concejal de Comercio, Gemma Carratalá; la reina de la Vila de Nules, Laura Gómez, acompañada por sus damas; y miembros de la corporación municipal. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Nules ha dado la bienvenida a la Navidad este viernes con el encendido del árbol y de la iluminación decorativa de sus principales calles. El acto ha contado con la presencia del alcalde, David García; la concejal de Comercio, Gemma Carratalá; la reina de la Vila de Nules, Laura Gómez, acompañada por sus damas; y miembros de la Corporación Municipal.

La jornada incluyó también el cuentacuentos Los elfos perdidos y música en directo, con un concierto navideño a cargo del Coro Gospel Christmas. Además, la Banda Juvenil de la Asociación Musical Artística Nulense recorrió las principales calles de la vila interpretando villancicos.

Desde la Concejalía de Comercio se colabora, además, con la Asociación de Comercios Zona Centro (CZC) en la campaña El centre s’il·lumina, de modo que el encendido de luces coincide con el inicio de la Campaña de Navidad del comercio local. Así, las compras realizadas este viernes permiten participar en el sorteo de un vale de 100 euros y cuatro vales de 50 euros.

Noticias relacionadas

En este sentido, Gemma Carratalá señala que “la idea es dinamizar nuestro comercio y que la gente salga a la calle y disfrute de esta jornada festiva con la que damos la bienvenida a la Navidad”.

