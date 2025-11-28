Onda da la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces y la inauguración del belén municipal

La Navidad ha comenzado oficialmente en Onda este viernes con la celebración del acto de encendido de luces navideñas en El Pla y la inauguración del belén municipal, dos de los momentos más esperados por los ondenses. Los vecinos se han dado cita en ambos espacios para dar la bienvenida a esta época tan especial que transformará la ciudad durante más de un mes, con más de 70 actividades programadas.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha subrayado: “Onda vuelve a brillar con la magia de la Navidad, uniendo tradición, cultura e ilusión para que las familias disfruten de nuestra ciudad como nunca”. Además, ha agradecido la participación de asociaciones, centros educativos y músicos que hacen posible una programación “pensada para todas las edades y para vivir la Navidad en la calle”.

Mercat de Nadal

Las celebraciones han comenzado en el Raval de Sant Josep con la apertura del Mercat de Nadal, acompañada de actuaciones de Onda Baila y la Escuela de Baile Beatriz Sánchez, reparto de chocolate y un rincón infantil con talleres y manualidades. Tras el encendido de luces en El Pla y la inauguración del belén municipal, la jornada se ha cerrado con la actuación de Onda Big Band junto al alumnado de los centros educativos.

El Mercat abrirá de nuevo durante todo el día del sábado, con la visita de personajes infantiles, talleres, cuentacuentos y actuaciones musicales. Entre las propuestas destacan el “Taller infantil de elaboración de sushi de Nadal”, “Letter to Santa by Kids&Us” y el concierto “Cantem Nadal!!” a cargo de La Fusa Confusa.

La Navidad ha comenzado oficialmente en Onda con la celebración del acto de encendido de luces navideñas en El Pla y la inauguración del Belén Municipal. / MEDITERRÁNEO

Iluminación navideña

Paralelamente, el Ayuntamiento ha reforzado este año la iluminación especial de Fira y Navidad, ampliando el alumbrado a 18 nuevas calles y plazas con el objetivo de incrementar la ambientación festiva, dinamizar el comercio local y favorecer la actividad social.

Los nuevos puntos iluminados son: Calle Sicilia, Avenida Alcora, Calle Paterna, Calle Cristo Obrero, Plaza de la Música, Calle Comare Elisa Meseguer, Calle Metge José Llidó, Calle San Elías, Calle Concepción, Calle Rafael Gaya, Plaza San Vicente, Plaza San Francisco de Paula, Calle Moreria, Calle Río Mijares, Calle de los Ángeles, Calle Mestre Ismael Peris, Calle Camí Castelló y Calle Almería.

Además de esta ampliación, el Ayuntamiento ha incorporado nuevas figuras decorativas en 3D, como una estrella fugaz, una cesta floral iluminada, una bolsa dorada navideña o un photocall en forma de bola de Navidad, para crear espacios de atractivo ciudadano y fomentar la participación en familia y la toma de fotografías.