Pedra a pedra: la construcción que los niños de un pueblo de Castellón han convertido en historia

Los alumnos han guardado una cápsula del tiempo en su interior

El alumnado ha trabajado desde el mes de septiembre en la ejecución de unas obras que han resultado en una caseta única en el término de Vistabella del Maestrat: se trata de la única con ventana.

El alumnado ha trabajado desde el mes de septiembre en la ejecución de unas obras que han resultado en una caseta única en el término de Vistabella del Maestrat: se trata de la única con ventana. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Las construcciones de piedra en seco forman parte de un patrimonio que, generación tras generación, ha dado forma al paisaje mediterráneo. Este método ancestral, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2018, vuelve a cobrar vida gracias a un proyecto educativo que ha unido tradición, aprendizaje y emoción.

En Vistabella del Maestrat, donde hay catalogadas más de 600 casetas de piedra en seco, esta lista ha aumentado con una nueva construcción muy especial: una casita levantada piedra a piedra por el alumnado del aulario local perteneciente al CRA Penyagolosa. Bajo la dirección del maestro de obras Joan Moliner —el Sastre—, con la ayuda de paredadores expertos y voluntarios, los niños han aprendido cómo se construían estas estructuras y cuál era su papel en el uso respetuoso y equilibrado del territorio.

La casita, situada en un cruce de caminos cercano a la ermita de Sant Antoni, ofrece una vista privilegiada del entorno que rodea el pico de Penyagolosa, a 1813 metros de altitud. El proyecto ha contado con el apoyo del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I y del Centro de Estudios de Penyagolosa.

Como colofón, los niños han depositado dentro una cápsula del tiempo: una olla de barro que guarda dibujos y textos que algún día narrarán este momento. Además, la caseta se ha convertido en una pieza única en el término de Vistabella: es la única con una ventana, un gesto simbólico que abre la mirada hacia el paisaje de alta montaña que define la vida cotidiana de la zona.

El proyecto seguirá con un proceso participativo para diseñar y dignificar el entorno de la casita, reforzando así la preservación de la memoria y los paisajes del pueblo. Una pequeña construcción que resume siglos de sabiduría y respeto por la naturaleza. Pedra a pedra.

