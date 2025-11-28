Peñíscola enciende la Navidad con 200 drones y dos millones de microleds

Peñíscola ya ha inaugurado la Navidad. Lo ha hecho este viernes con su ya tradicional cita del encendido del alumbrado navideño. Una coreografía aérea de más de 200 drones ha dado paso a la cuenta regresiva para encender los casi dos millones de micro-leds que decoran la ciudad.

Miles de personas se congregaron en las inmediaciones de la plaza de Bous, junto a las murallas, para disfrutar del espectáculo lumínico y musical. Los drones despegaron desde la explanada del puerto y crearon motivos navideños, el nombre de Peñíscola e incluso los números de la cuenta atrás que dio paso al encendido.

Gran expectación por el espectáculo de drones que enciende la Navidad en Peñíscola / Alba Boix

Un evento que "integra las nuevas tecnologías como reclamo para poner el foco en la espectacular iluminación navideña que recorre las calles del casco histórico del municipio", ha explicado el edil del área de Turismo y Fiestas, Ramón Simó. “Hemos vuelto a dibujar y relatar en nuestro cielo con luces de Navidad al son de la música nuestros mejores deseos para estos festejos, dando así comienzo a un mes de magia en nuestra ciudad antigua", apunta Simó.

Dinamización turística

La inauguración del alumbrado navideño se ha convertido en uno de los más señalados del calendario anual desde que en 2021 Peñíscola ganó el concurso “Juntos Brillamos Más”.

El alcalde y la corte de honor no han faltado. / Alba Boix

Desde ese año la plaza Santa María es el epicentro festivo en diciembre gracias a la iluminación de la marca de bombones. Además, el consistorio lleva años apostando por dinamizar el turismo en estas fechas con propuestas para toda la familia alrededor del atractivo “La Llum del Nadal”.

Durante más de 40 días, hasta la primera quincena de enero, podrá visitarse la localidad embellecida. Además, a la programación se sumará este año un video mapping, que se proyectará en la muralla norte de la ciudad antigua durante diferentes pases los días 19, 20 y 21 de diciembre.

Mercado navideño

Tras el espectáculo de drones y el encendido de las luces tuvo lugar la inauguración del Mercado Navideño en la plaza Santa María. Las paradas permanecerán hasta el 14 de diciembre.

"Una propuesta que apuesta por el comercio local en un entorno extraordinario, como es la plaza Santa María, epicentro del nuevo alumbrado navideño" ha concretado el propio alcalde, Andrés Martínez, quien hace un llamamiento a vecinos y visitantes a conocer la oferta comercial del Mercado ante la proximidad de las fiestas navideñas. “El entorno es realmente singular, mágico; e iluminado con el alumbrado navideño es aún más especial”, subraya.

Novedades

Peñíscola despedirá el año con un Mercado medieval y decenas de actividades que se llevarán a cabo durante los días festivos.

Los actos con mayor éxito de participación en los anteriores años y que contempla la programación de esta Navidad en Peñíscola son la llegada de Papá Noel y el reparto de juguetes a los niños y niñas de la localidad; la cabalgata de los Reyes Magos y Peñisnadal. “La colaboración de distintas asociaciones culturales y particulares ha permitido incluir en la programación la exposición permanente de pesebres, el festival de Navidad de la Escuela de Música o el Concierto de la Coral Polifónica; así como el reparto de pestiños a cargo de la Casa de Andalucía, entre otras actividades”, añade Martínez.

Otra de las novedades de este año será la Casa de Papá Noel y la haima del Cartero real, “para que las y los más pequeños de la casa puedan entregar sus cartas a Santa y Sus Majestades los Reyes de Oriente”, explica el alcalde.

Para quienes disfrutamos de compartir con la comunidad las actividades litúrgicas, el calendario religioso incluye la celebración de la Misa del Gallo, la misa en el día de Navidad, el día de San Esteban con el pasacalles de la Banda de Música, en Año Nuevo y la tradicional celebración el día 6 de enero en presencia de SSMM Los Reyes Magos.