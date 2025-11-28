El PP acusa a Compromís de "sacrificar" la ampliación del centro de día de Borriol

El pleno del Ayuntamiento de Borriol ha rechazado la propuesta del Partido Popular para ampliar en 20 plazas el centro de día del municipio, una iniciativa que, según los populares, suponía “la última oportunidad” para acceder a estas vacantes financiadas por el Consell sin coste para la localidad. La votación se saldó con ocho votos en contra —los seis concejales de Compromís, el edil del PSOE y el representante de Ciudadanos— y cinco votos a favor —los tres concejales del PP y los dos de Veïns de Borriol—, de modo que la ampliación no seguirá adelante.

El PP defendió la iniciativa durante el pleno argumentando que la medida permitiría que 20 familias más pudieran acceder al servicio, considerado por la formación como un recurso social “de primera necesidad”. El portavoz popular, Enrique Esteve, señaló que su grupo había intentado “hasta el último momento” que la propuesta prosperara, insistiendo en que se trataba de “una oportunidad para el municipio” y apelando al “sentido común” para respaldarla.

Tras la votación, Esteve criticó que la propuesta no fuera aprobada y acusó al equipo de gobierno de haber dado prioridad a “criterios políticos” por encima del interés general. Según el PP, la iniciativa contaba con apoyo vecinal y respondía a demandas trasladadas por usuarios y familias del municipio.

Desde la bancada popular lamentan que la negativa del pleno suponga “perder una oportunidad relevante para mejorar la atención social en Borriol” y consideran que la decisión tendrá impacto en las necesidades actuales y futuras del servicio. En su intervención, Esteve afirmó que lo ocurrido “quedará como un precedente que el municipio recordará”, al entender que el Ayuntamiento “debía haber facilitado la ampliación para fortalecer un recurso que ya es esencial para muchas familias”.

El PP insiste en que continuará defendiendo la ampliación de servicios sociales en el municipio y que seguirá reclamando recursos que, a su juicio, “fortalezcan la atención y el apoyo a las familias de Borriol”.