Segorbe comienza las obras que dotarán de parque urbano y mayor accesibilidad al casco histórico
La obras comienzan dejando a la vista el lugar junto al acueducto que se convertirá en parque urbano y dará paso a la calle San Roque desde la calle Muralla de Segorbe
Segorbe inicia la actuación, que supone una inversión de 992.358,32 euros, además dotará de accesibilidad y patrimonio restaurado al casco antiguo. Y es que estas actuaciones comprenderán la recuperación de un tramo de acueducto y de muralla y mejoras de la accesibilidad en las calles del entorno del Bien de Interés Cultural (BIC).
En total, Segorbe va a destinar 2.247.333 euros a las obras de mejora, incluidas en el Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico. Esta cuantía concedida por el ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, está financiada por la Unión Europea – Next Generation EU.
"Estamos muy orgullosos de poder anunciar que un momento que marcará un antes y un después para el patrimonio histórico de Segorbe ya ha comenzado. La panorámica desde la plaza de Los Mesones ya es otra y esto solo acaba de empezar. Esta inversión sin lugar a dudas va a dejar disfrutar a quienes nos visitan y a quienes viven en nuestra ciudad de un entorno histórico más adaptado a sus necesidades y más admirable si cabe", ha manifestado la alcaldesa, M.ª Carmen Climent.
- Así se transformará uno de los pueblos más bonitos de España en Castellón: luces nocturnas y videomapping
- Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
- La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
- Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
- Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
- Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
- La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood
- 15 familias interesadas y más de 100 llamadas: Locura por vivir en el pueblo de Castellón que ofrece tres viviendas sociales