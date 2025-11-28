Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segorbe comienza las obras que dotarán de parque urbano y mayor accesibilidad al casco histórico

La obras que darán un aspecto renovado al casco antiguo comienzan dejando a la vista el lugar junto al acueducto que se convertirá en parque urbano y dará paso a la calle San Roque desde la calle Muralla de Segorbe.

Concha Marcos

Segorbe inicia la actuación, que supone una inversión de 992.358,32 euros, además dotará de accesibilidad y patrimonio restaurado al casco antiguo. Y es que estas actuaciones comprenderán la recuperación de un tramo de acueducto y de muralla y mejoras de la accesibilidad en las calles del entorno del Bien de Interés Cultural (BIC).

En total, Segorbe va a destinar 2.247.333 euros a las obras de mejora, incluidas en el Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico. Esta cuantía concedida por el ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, está financiada por la Unión Europea – Next Generation EU.

"Estamos muy orgullosos de poder anunciar que un momento que marcará un antes y un después para el patrimonio histórico de Segorbe ya ha comenzado. La panorámica desde la plaza de Los Mesones ya es otra y esto solo acaba de empezar. Esta inversión sin lugar a dudas va a dejar disfrutar a quienes nos visitan y a quienes viven en nuestra ciudad de un entorno histórico más adaptado a sus necesidades y más admirable si cabe", ha manifestado la alcaldesa, M.ª Carmen Climent.

La panorámica desde la plaza de Los Mesones de Segorbe ya es otra.

La panorámica desde la plaza de Los Mesones de Segorbe ya es otra. / MEDITERRÁNEO

