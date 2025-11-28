Segorbe comienza las obras que dotarán de parque urbano y mayor accesibilidad al casco histórico

Segorbe inicia la actuación, que supone una inversión de 992.358,32 euros, además dotará de accesibilidad y patrimonio restaurado al casco antiguo. Y es que estas actuaciones comprenderán la recuperación de un tramo de acueducto y de muralla y mejoras de la accesibilidad en las calles del entorno del Bien de Interés Cultural (BIC).

En total, Segorbe va a destinar 2.247.333 euros a las obras de mejora, incluidas en el Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico. Esta cuantía concedida por el ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, está financiada por la Unión Europea – Next Generation EU.

"Estamos muy orgullosos de poder anunciar que un momento que marcará un antes y un después para el patrimonio histórico de Segorbe ya ha comenzado. La panorámica desde la plaza de Los Mesones ya es otra y esto solo acaba de empezar. Esta inversión sin lugar a dudas va a dejar disfrutar a quienes nos visitan y a quienes viven en nuestra ciudad de un entorno histórico más adaptado a sus necesidades y más admirable si cabe", ha manifestado la alcaldesa, M.ª Carmen Climent.