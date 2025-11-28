Vinaròs cambia los usos del Vinalab para instalar las dependencias de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado inicialmente el reglamento de uso del Centro de Conocimiento Vinalab, con el voto a favor de PP, PVI y VOX y el voto en contra de PSOE y Compromís. Con este cambio en el reglamento del centro de conocimiento, se despeja de cualquier uso la primera planta, para instalar en ella en un futuro las dependencias de la Policía Local, mientras en la planta baja (objeto de este reglamento) se realizarán las actividades e iniciativas del centro de conocimiento.

La concejala de Gobernación, Carla Miralles, explicó que se trata de adaptar el actual reglamento “al uso real de este edificio, simplificando también el proceso a la hora del acceso a sus espacios y adaptarlo a los diferentes usos que se llevan a cabo, que mayoritariamente es la oferta formativa. Entendemos el Vinalab como un espacio polivalente, flexible, en el que caben muchas posibilidades y que había que adaptar a las circunstancias actuales”

Paula Cerdà (Compromís) dijo que con este cambio “se anula la primera planta para instalar allí a la Policía Local y se pierde una de las grandes aulas de formación, que pasará a la planta baja”, y preguntó “cómo convivirán usos tan diferentes en un mismo edificio”.

“Desmantelamiento” del Vinalab

Por su parte, Carmen Morellà (PSPV-PSOE) consideró que este reglamento “significa el desmantelamiento del Centro de Conocimiento, un centro que nació para impulsar la innovación tecnológica y social como espacio dinámico y abierto”. Para Morellà, “lo que pretenden hacer es un menosprecio a los vinarocenses, limitando el centro a la planta baja”. La concejala socialista también señaló que, al reubicar todos los servicios de la primera planta, se pone en peligro el FAbLab, lo que se advierte en el informe técnico.

Miralles respondió que “aquí no se desmantela nada, porque el centro de conocimiento ya no funcionaba, no quedaba nada. Era un edificio de dos plantas infrautilizado.

Vacío de empresas incubadas

Respecto a la incubación de empresas, Miralles dijo que “estamos en una media de dos o tres empresas al año en coworking, que están muy poco tiempo y hay muy pocas solicitudes. Además, los viveristas en coworking se podrán mantener, como recoge el informe técnico. No se quita ningún servicio del Vinalab, pero entendemos que un edificio de dos plantas con más de 15 salas, auditorio y diferentes espacios no debe ser utilizado solo por dos o tres personas al año, es un despilfarro”.

Morellà respondió a que “hay cero solicitudes en incubación desde el 21 de diciembre de 2024, es muy curioso, parece incluso intrigante, pero la verdad es que el equipo de gobierno decidió desde esa fecha eliminar la opción de solicitarlo del registro de entrada de la sede electrónica. Es decir, no se puede solicitar el espacio de coworking desde hace tiempo, lo cual parece estar hecho a propósito”.

El Ayuntamiento de Vinaròs ya dispone del proyecto para instalar las dependencias policiales en la primera planta del Vinalab, realizado por la empresa de servicios de ingeniería Proyectos Ingeser S.L por un importe de 8.439,75 є (IVA incluido).