La Vall reivindica la igualdad y el papel de la mujer en su primer Akelarre

Quienes se han reunido este sábado en la Explanada de les Penyes de la Vall d’Uixó atraídos por la expectación generada por la convocatoria del I Akelarre de Brujas y Magos de la ciudad, se han encontrado con un evento cargado de referencias feministas, apelaciones a la igualdad y grandes dosis de reivindicación de la mano de la cultura, la música, las artes escénicas y las ganas de compartir.

Ese era el propósito de la organización, a cargo de la Asociación Brujas y Magos de la Vall, creada hace un año con la intención de ofrecer actividades diferentes a las que ya se plantean en el municipio por parte de otras asociaciones feministas, de la mano de la historia y el papel que las mujeres han jugado o se han visto obligadas a jugar, «porque han sido señaladas, perseguidas y juzgadas por ser sabias, estar empoderadas y ser libres», defienden desde la entidad.

Participantes en el I Akelarre de Brujas y Magos de la Vall. / Mònica Mira

Ha habido exhibiciones de baile, tanto por parte de integrantes de la asociación y de la escuela de danza del municipio, Rytme. Varias food trucks se han encargado de la oferta gastronómica y por caldear el ambiente nocturno, se ha encendido una hoguera y se ha servido queimada entre los asistentes.